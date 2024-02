Nouvelle Dacia Spring : elle vaut le détour ?

Nouvelle Dacia Spring

La nouvelle Dacia Spring n’aura finalement pas tardé, puisqu’elle est déjà dévoilée dès ce premier trimestre 2024.

Un design renouvelé…à l’avant !

Esthétiquement, la Dacia Spring conserve son allure de citadine surélevée : de profil, seuls les éléments de passages de roues sont modifiés, ainsi que les roues. On remarque aussi un sticker sur les ailes arrière, pour donner un petit effet de style.

C’est surtout la face avant qui est modifiée : le bouclier est entièrement redessiné, et présente en partie basse un insert avec des motifs sur fond gris. Ce sticker est proposé sur la finition Extreme, et pourra être remplacé pour changer de style.

En partie haute, la nouvelle calandre qui avait déjà été intégrée l’année dernière est plus en cohésion avec de nouveaux blocs optiques, avec une signature lumineuse à LED prononcée dans la veine du nouveau Duster.

L’arrière est également retravaillé dans le même esprit, avec un bouclier qui reprend sur la partie inférieure le même type d’insert que le bouclier avant.

Les feux évoluent et s’inspirent eux aussi grandement du nouveau Duster, notamment avec leur signature lumineuse en Y….Ils sont reliés par un bandeau noir, pas lumineux, siglé DACIA.

Vous noterez également la disparition des barres de toit, sans doute par économie et / ou pour améliorer l’efficience.

Nouvelle Dacia Spring

Quels changements techniques pour la nouvelle Dacia Spring ?

Dacia a finalement conservé la motorisation de 65 ch, qui était déjà apparue sur le modèle sortant….Mais cela suffirait aux usagers : d’après les statistiques de la marque, les propriétaires de Spring n’effectuent que 37 km par jour en moyenne, à une vitesse de 37 km/h. Une utilisation urbaine, qui correspond aux capacités réelles du modèle.

Dacia met en avant une consommation réduite de 14,6 kWh/100 km, alors que la batterie affiche toujours une capacité de 26,8 kWh. L’autonomie ne progresse pas, et reste cantonnée à 220 km, que ce soit sur le moteur de 45 ch ou le moteur de 65 ch.

Pas de charge rapide, puisque le chargeur de base est limité à 6,6 kW. Il faudra prendre une option pour faire grimper la charge à 30 kW sur chargeur rapide…

Dans l’habitacle, la planche de bord est renouvelée avec un nouveau design, et de nouveaux écrans. La Spring s’offre même une instrumentation numérique avec une dalle de 7″ ! Au centre, l’écran multimédia affiche 10″, ce qui semble déjà très généreux vu la largeur totale…Le système Media Nav Live propose Android Auto et Apple Car Play, mais aussi la navigation connectée.

Les aérateurs centraux sont aussi repris au Duster, tout comme la forme du volant avec un double méplat. Cette finition Extreme présente aussi une planche de bord avec plusieurs couleurs, qui fait visuellement moins basique. Du moins en photo ! Pour améliorer l’ergonomie, les concepteurs ont enfin ajouté un commodo pour l’autoradio derrière le volant.

L’équipement va aussi progresser du fait de l’arrivée des normes de sécurité GSR2, avec forcément de série : capteurs de pluie et luminosité, radars de recul, aide au maintien dans la voie, lecture des panneaux, détection de somnolence, pré-disposition à l’éthylotest, entre autres.

Dacia indique que la Spring restera la voiture électrique la plus abordable du marché : on attend avec impatience de découvrir les tarifs, sans doute revus à la baisse. Stellantis prépare déjà une riposte, puisqu’un accord avec le chinois Leapmotor devrait aboutir à la fabrication de citadines en Italie. Des voitures originaires d’Asie, qui pourraient même être éligibles aux aides de l’état…

Rafraichie esthétiquement et mieux équipée, la Dacia Spring ne devrait pas grandement évoluer au volant. Elle conserve donc les points forts et les points faibles du modèle sortant, mais devrait toujours pouvoir compter sur ses tarifs pour séduire certains acheteurs. Et notamment les sociétés, qui viennent de perdre le bonus de 3000 euros et peuvent donc s’intéresser aux voitures les moins chères, y compris fabriquées en Chine comme cette Spring.

La planche de bord de la nouvelle Spring

L’arrière de la Spring 2024

La boite à gants de la nouvelle planche de bord

Un petit coffre est aménagé à l’avant

La sellerie est renouvelée

L’instrumentation numérique de la Spring 2024

La prise de recharge reste au même endroit