Voici les nouvelles Volvo EX40 et EC40 électriques

Volvo EX40

Alors oui, la Volvo EX40 n’est pas vraiment nouvelle : il s’agit d’une appellation qui arrive sur le XC40, afin de le rapprocher de la nouvelle nomenclature de gamme en électrique. Le Volvo XC40 se dédouble donc, car les versions micro-hybrides conservent cette appellation, alors que les EX40 désigneront les versions 100 % électriques. Même chose pour le C40 Recharge, qui devient l’EC40.

Les tarifs de la nouvelle gamme Volvo

Positionné en grand frère de l’EX30, le nouvel EX40 attaque à près de 10000 euros de plus, car l’EX30 produit en Chine est affiché à partir de 37500 euros.

Désormais l’EX40 attaque au prix de 46950 euros en Single Essential de 238 ch, avec 479 km d’autonomie et une capacité de recharge de 180 kW sur borne rapide.

Ce sont en tout 5 niveaux de gamme qui sont proposés : Essential, Start, Plus, la série Black Edition, et Ultra. La version Extended Range est proposée à partir de 52200 euros, avec la finition Start. Il faut grimper sur le niveau Plus pour accéder à l’EX40 Twin Performance avec transmission intégrale et 442 ch de puissance. Cette version passe de 0 à 100 km/h en 4,6 s.

En hybride, le XC40 B3 de 153 ch est facturé de 41350 euros à 51800 euros. Plus puissante, la version B4 de 197 ch est proposée à 48800 euros avec le niveau Plus, et à 54250 euros avec le niveau Ultra.

Ces tarifs correspondent déjà aux Volvo MY25.

Il faudra encore attendre pour connaitre les tarifs de l’EC40, qui ne sont pas encore dévoilés, mais ne devraient pas tarder.

En 2023, les ventes de voitures électriques représentaient 16 % des ventes de Volvo à l’échelle mondiale. Des chiffres appelés à croitre de manière importante, avec le lancement cette année de trois modèles supplémentaires : les EX30, EX90 et EM90.

