La Citroën C4 hybride arrive : voici ses tarifs face au diesel

Citroën C4 ë-Series

Dans la gamme de la Citroën C4, l’offre était pour l’instant composée de motorisations essence, diesel, et électriques. Pour 2024 la donne va changer, avec l’arrivée de la nouvelle motorisation hybride de 136 ch. Un renfort bienvenu, alors que les ventes d’hybrides ne cessent de progresser en France. Alors, cette Citroën C4 hybride est-elle la plus intéressante de la gamme ?

Une motorisation hybride de 136 ch bientôt incontournable

Alors que les ventes d’électrique représentent une C4 sur quatre, la Citroën C4 hybride pourrait rapidement devenir la plus demandée. Elle viendra de toute manière remplacer la motorisation Puretech 130 EAT8, alors que le diesel finira lui aussi par quitter le catalogue un jour ( aucune date n’est encore avancée ).

Cette motorisation hybride de 136 ch s’impose progressivement dans les marques du groupe Stellantis. Il s’agit de la nouvelle génération du 3 cylindres Puretech, toujours avec une cylindrée de 1,2 L mais des modifications comme l’adoption d’une chaine pour la distribution. Les problèmes de courroie qui se désagrège, c’est terminé ! Ce moteur est aussi doté d’un turbocompresseur à géométrie variable, et fonctionne à cycle Miller. Il est couplé à une boite de vitesses 6 rapports à double embrayage, qui intègre un petit moteur électrique. Cette boite e-DCS6 est la même que sur les 3008 Hybrid 136, et autres véhicules équipés de ce nouveau bloc.

Avec l’hybridation 48V, la C4 hybride peut démarrer et rouler en électrique sur de courtes distances. Les gains sont au rendez-vous, avec une baisse de consommation de 1L/ 100 km en mixte, qui sera encore supérieure en ville. Du côté des émissions de CO2, les progrès sont notables avec 20 % de moins, soit 25 g de baisse.

Les prix sont déjà officiels

La Citroën C4 Hybrid 136 s’affiche à 33200 euros avec le deuxième niveau de finition « Plus ». A comparer au prix de 31700 euros de la version Puretech 130 EAT8, et du BlueHDI 130 EAT8 affiché à 33500 euros.

Et avec 107 g, pas de malus pour cette nouvelle version.

Par rapport à la version essence, étant donné les progrès en fiabilité, la baisse de la consommation, le malus plus réduit et la meilleure revente, le match est vite fait ! Autant opter pour une C4 Hybrid 136.

Face au diesel, le match est un peu différent. Les prix sont presque équivalents…En consommation, la Citroën C4 hybride se défendra très bien en ville. En revanche sur des trajets autoroutiers, la C4 BlueHDI sera plus sobre et plus économique. Tout dépendra donc de vos trajets : le diesel peut rester une option rentable pour les gros rouleurs. Etant donné que la revente d’un diesel pourra se compliquer à terme, il ne faudra pas envisager de revente rapide sous peine d’avoir une décote et une perte financière supérieure.