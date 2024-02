Si vous voulez une Dacia Sandero neuve à 11990 €, c’est maintenant ou jamais

Dacia Sandero Essential

D’année en année, le prix de base d’une Dacia Sandero a augmenté régulièrement. Mais début 2024, vous pouvez encore commander le modèle de base Essential pour seulement 11990 euros. Un prix canon pour une citadine du segment B, certes avec un équipement dépouillé, mais moins qu’avant. Les choses vont néanmoins changer : la gamme sera revue en avril, avec de nouveaux équipements et une hausse de prix incontournable. On vous explique pourquoi.

L’arrivée de la réglementation GSR2

Sur les Dacia Sandero, Sandero Stepway mais aussi Jogger 2024, de nombreuses évolutions arrivent. L’application de la nouvelle réglementation GSR2 qui rend obligatoire de nombreux équipements de sécurité pour tous les modèles en neuf force Dacia a revoir la dotation de ses modèles.

Un équipement de base ultra-dépouillé chez Dacia, ce sera bientôt de l’histoire ancienne ! En effet avec ces nouvelles normes, toutes les Dacia vont devoir se mettre à niveau.

Elles embarqueront en série : signal d’arrêt d’urgence, capteurs de pluie et de luminosité, freinage automatique d’urgence (AEBS) avec détection des piétons et cyclistes, système de surveillance de l’attention du conducteur, aide au parking arrière, Alerte de changement de voie, aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse​, Prédisposition antidémarrage éthylométrique, et Enregistreur de données d’événement en cas d’accident.

Autant dire que c’est un sacré gap par rapport à une Sandero actuelle. L’aide au parking par exemple, n’était présent qu’à partir du second niveau de finition : il devra être de série dès la Sandero Essential. Même chose pour l’allumage automatique des essuie-glaces.

L’entrée de gamme pourra toujours en revanche être privée de climatisation et d’un système multimédia digne de ce nom.

Quelle hausse de prix ?

La prise de commandes des nouvelles Dacia Sandero et Sandero Stepway équipées avec les normes GSR2 débutera en avril. Aucune information n’a été communiqué sur la hausse des prix attendue, mais on peut craindre qu’elle soit conséquente.

Il faut également ajouter qu’à 11990 euros, la Sandero premier prix est sans concurrence aucune. Une Clio de base est à 18700 euros !

On peut donc estimer qu’à compter d’avril, le premier prix pourrait passer au moins à 13500 euros pour une Sandero Essential Sce 65 ch.

Ceux qui veulent encore profiter des tarifs actuels peuvent donc commander avant avril, ensuite la sécurité sera supérieure mais les tarifs risquent de flamber…