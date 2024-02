Dacia Jogger et Sandero Stepway 2024 : de nombreux changements arrivent

Sandero Stepway 2024

Avec l’arrivée prévue du GSR2 ( le Global Safety Regulation ) imposé par l’union européenne, tous les modèles devront être équipés dès cet été d’un certain nombre d’équipements de sécurité réglementaires. Dacia en profite donc pour mettre à jour les Sandero, Sandero Stepway et Jogger, tout en apportant d’autres petites nouveautés.

GSR2 : les nouveaux équipements qui arrivent sur les Dacia 2024

Désormais toutes les Dacia seront donc équipées en série des équipements suivants : signal d’arrêt d’urgence, capteurs de pluie et de luminosité, freinage automatique d’urgence (AEBS) avec détection des piétons et cyclistes, système de surveillance de l’attention du conducteur, aide au parking arrière, Alerte de changement de voie, aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse​, Prédisposition antidémarrage éthylométrique, et Enregistreur de données d’événement en cas d’accident.

Autant dire que cela va réhausser l’équipement des versions de base, qui ne seront plus aussi dépouillées ! Mais bien entendu il va falloir s’attendre au passage à une hausse des tarifs.

Les automobilistes pourront désactiver certaines à la conduite avec un bouton My Safety placé au tableau de bord.

Désormais les prises USB-C seront de série à l’avant, et l’arrière si le pack confort a été coché dans les options, ou selon les versions.

Sandero Stepway 2024

Les autres évolutions de style et d’équipement

Vous aurez tout de suite noté sur ces photos l’arrivée d’une nouvelle teinte de carrosserie : Beige Safari, une teinte exclusive à la Sandero Stepway. Alors que dans le même temps le vert cèdre et le gris schiste sont étendus à toutes les versions.

Sur la Sandero Stepway Journey, l’équipement proposé s’enrichit par rapport à une version Extreme de nombreux éléments : jantes alliage diamantées Randia, carte mains libres, support smartphone amovible, caméra de recul, compartimentage du coffre, climatisation régulée.

De nouvelles roues « Flexwheel biton Atara » et « Flexwheel biton Atara Dark » arrivent sur les versions non dotées de jantes alliage.

Sur le Jogger de base, finition Essential, la climatisation manuelle est désormais de série. Et à l’autre bout de la gamme sur un Jogger Hybrid 140, l’instrumentation numérique de 7″ est tout simplement reprise au nouveau Duster !

Pour l’heure, Dacia n’a pas dévoilé les hausses de tarifs, qui pourraient être sévères. Les prises de commandes ne débuteront qu’en avril prochain.

Si vous voulez encore une Sandero à petit prix, c’est le moment d’acheter !

Dacia Sandero 2024

Dacia Sandero 2024