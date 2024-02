Des nouvelles très fraiches de l’Alpine A290

L’Alpine A290 est en Suède pour ses tests grand froid, et Alpine en profite pour nous donner des nouvelles sur le développement de sa petite sportive électrique. Un modèle attendu, qui sera étroitement dérivé de la nouvelle Renault 5 électrique. Et on découvre de nouveaux éléments de la voiture, mais aussi sa date de présentation officielle !

Une date de lancement enfin connue

Alpine indique que le développement de son A290 dure depuis plus de deux ans : ce qui reste assez court, quand on sait que la date de présentation arrive en juin prochain ! Mais il faut dire qu’Alpine n’est pas parti d’une feuille blanche, étant donné que l’A290 est très proche de la future R5.

Les dimensions de cette citadine électrique sont désormais confirmées : 3,99 m de long, par 1,82 m de large et 1,52 m de haut. Ce sera la plus petite des Alpine, en plus d’être la première citadine de la marque, la première 5 portes, et la première électrique. C’est évidemment un grand écart par rapport à la berlinette A110. Mais n’oublions pas que la marque française veut à la fois s’électrifier et développer sa gamme, un SUV électrique suivra. Ces évolutions sont nécessaires pour que la marque puisse atteindre un nombre d’immatriculations plus conséquent…

Mais revenons-en à l’A290. Lors de ces tests grand froid, les ingénieurs ont pu contrôler le fonctionnement de l’ESC sur la neige, ainsi que les tous nouveaux pneumatiques hiver Michelin Pilot Alpin 5. En configuration été, un Pilot Sport EV et un Pilot Sport 5S seront proposés, toujours chez Michelin. Ces pneus seront marqués « A29″ ! Dans tous les cas, il s’agirait de pneumatiques en 19 ».

Alpine nous montre aussi pour la première fois le volant de son nouveau modèle : un volant sport exclusif Alpine en cuir Nappa. Inspiré de la F1, il donne un accès direct aux fonctions OV (Overtake), RCH (Recharge) et Drive modes ! On notera aussi la présence du point milieu, et d’un méplat.

Pour le quotidien, les commandes du régulateur de vitesse adaptatif n’ont pas non plus été oubliées.

En Laponie suédoise, la nouvelle Alpine A290 a pu affronter des températures pouvant descendre jusqu’à -30°C.

Les tests se déroulent en Suède

L’arrière de l’Alpine A290

Le volant dévoilé de l’A290

Les tests en Laponie suédoise

La première Alpine électrique de l’histoire

