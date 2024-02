La nouvelle Suzuki Swift arrive : voici sa gamme en détails

nouvelle Suzuki Swift

La nouvelle Suzuki Swift sera commercialisée au printemps : avant de nous donner les tarifs, le constructeur japonais dévoile déjà la gamme et les caractéristiques de son modèle phare.

Une motorisation inédite et hybride

Comme toujours la consommation devrait être basse, avec un poids contenu à 920 kg seulement. Mais ce sera encore davantage le cas avec l’arrivée de la nouvelle motorisation hybride SHVS 12V. Celle-ci repose sur un bloc 3 cylindres 1,2 L, avec hybridation 48V. La puissance est modeste, puisqu’elle se contente de 82 ch. En revanche elle laisse le choix entre traction avant et transmission intégrale, et boite CVT ou manuelle, à 5 rapports.

La nouvelle norme européenne GSR II impose logiquement des équipements de sécurité jusqu’ici facultatifs. Freinage actif d’urgence amélioré (DSBS II avec détection des piétons, cyclistes et motos), aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist, LKA) et système de surveillance de l’attention du conducteur (Driver Monitoring System, DMS) sont de série.

La Swift 2024

Une gamme classique avec 3 niveaux de finitions

En entrée de gamme, la Swift Avantage débute avec un équipement déjà complet : régulateur de vitesse adaptatif, alertes de changement de trajectoire et de franchissement de ligne, capteurs de stationnement arrière, allumage automatique des phares, gestion automatique des feux de croisement/feux de route, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec détecteurs d’angles morts, caméra de recul, dispositif d’ouverture et de démarrage sans clé, air conditionné manuel avec affichage digital, lève-vitres électriques avant et arrière, prise accessoire 12V, prises USB et AUX, système multimédia avec écran tactile HD 9 pouces, connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto, système de navigation, reconnaissance vocale.

Le second niveau adopte également un nom connu : Swift Privilège. La dotation s’enrichit de nombreux éléments tels que le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (CVT), les jantes en alliage léger 16 pouces, les vitres arrière surteintées, les sièges avant chauffants, les prises avant supplémentaires type-A 2.4 Ah et type-C 3.0 Ah, et le volant 3 branches gainé cuir…

Les projecteurs de la nouvelle Swift

En haut de gamme, la Swift Pack est encore plus équipée : jantes en alliage léger 16 pouces polies, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant, air conditionné à régulation automatique, réglage de la hauteur des ceintures de sécurité aux places avant, palettes au volant (CVT), ornement de la planche de bord, du levier de vitesses et des contre-portes en gris foncé satiné.

Dans quelques semaines, les prix devraient être dévoilés. En toute logique la Suzuki Swift sera positionnée avec un prix de départ attractif, qui en fera un outsider pour la catégorie dominée par les 208, Clio, C3 mais aussi Sandero.

Avec son poids contenu, la Swift parvient à rester légère, ce que ses rivales n’arrivent jamais à concrétiser. Ceux qui apprécient un gabarit réduit et une certaine légèreté au volant devraient être conquis !

Les jantes alliage sur la nouvelle Swift