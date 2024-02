Porsche lance les Panamera 4 E-Hybrid et 4S E-Hybrid

Porsche Panamera 4S E-Hybrid

Présentée fin novembre, la Porsche Panamera 2024 avait été lancée dans un premier temps avec une seule version hybride rechargeable, la puissante Panamera Turbo E-Hybrid. Mais Porsche avait bien prévu des déclinaisons PHEV plus « modestes », et voici les Panamera 4 E-Hybrid et 4S E-Hybrid !

De futures stars des ventes

Pour échapper au malus, la nouvelle Panamera 4 E-Hybrid devrait logiquement être privilégiée à la Panamera 4 essence….Elle lui emprunte son V6 biturbo de 2,9 litres, qui développe ici 304 ch ( 353 ch sur une Panamera 4 ), mais qui est boosté par la puissance d’un moteur électrique supplémentaire. La puissance cumulée est de 470 ch, pour un couple de 650 Nm. Avec 280 km/h en vitesse de pointe et 4,1 s au 0 à 100 km/h, cette version est déjà plus que recommandable !

Cerise sur le gâteau : elle peut rouler en tout électrique, avec une autonomie annoncée à 96 km. Elle profite en effet d’une batterie d’une capacité brute de 25,9 kW, soit 45 % de plus que le modèle précédent.

Le prix de cette nouvelle Panamera 4 E-Hybrid est de 125 306 euros.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid

Une version S qui gagne 4 dixièmes en accélération

De son côté la Porsche Panamera 4S E-Hybrid bénéficie de la pleine puissance de 353 ch du V6 essence, et d’un moteur électrique de 190 ch. La puissance cumulée est de 544 ch, pour un couple de 750 Nm. Les performances progressent sensiblement, avec 3,7 s pour le 0 à 100 km/h, et 290 km/h en vitesse de pointe. C’est donc quatre dixièmes de moins au 0 à 100 km/h : est-ce bien nécessaire ? D’autant plus qu’à 140540 euros, la différence de prix n’est pas négligeable…

Mais en dehors de la puissance, cette version S est également mieux équipée en série : jantes alliage AeroDesign de 20 pouces, étriers de frein à dix pistons sur le train avant, dans une teinte rouge, et sorties d’échappement Sport finition Argent.

Porsche peut désormais compter sur 3 versions hybrides rechargeables pour sa nouvelle Panamera, 3 versions qui se dispensent de tout malus écologique ! Les utilisateurs circuleront-ils pour autant en électrique, prendront-ils la peine de recharger régulièrement la batterie ? C’est une autre histoire….

