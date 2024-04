Faut-il encore acheter la Citroën C3 Origin en 2024 ?

La Citroën C3 Origin You

Alors que la nouvelle Citroën C3 est au catalogue mais pas encore en concessions, la version sortante désormais identifiée sous le blason « Citroën C3 Origin » est toujours disponible. Cette star des ventes dispose d’une gamme réduite, alors est-elle encore intéressante en 2024 pour un achat en neuf ?

Prix de départ à 16590 euros : que vaut la version de base ?

L’entrée de gamme de la Citroën C3 de troisième génération est affichée à 16590 euros. Problème : sa remplaçante est seulement facturée 14900 euros ! Le tarif de l’ancienne peut-il rivaliser ? Pourtant bien placée au départ, l’ancienne est battue en tarif par la nouvelle venue qui vient plutôt affronter la Dacia Sandero.

La C3 Origin You ne se rattrape pas en motorisation, au contraire, puisqu’elle se contente du 3 cylindres Puretech de 83 ch qui a de sérieux problèmes de fiabilité. La nouvelle dispose elle du Puretech de 100 ch, avec turbocompresseur et une chaine de distribution plus fiable.

En équipement, voici ce dont dispose l’ancienne version :

Lève-vitres avant électriques, Climatisation, Siège conducteur réglable en hauteur, Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, Condamnation centralisée avec plip Volant réglable en hauteur et en profondeur, Banquette arrière fractionnable 2/3 – 1/3, Bandeau de planche de bord Noir Brillant, Feux diurnes à LED, Projecteurs LED, Projecteurs antibrouillard, Poignées de portes extérieures couleur caisse, Elargisseurs d’aile et bas de caisse Noir Mat, Coques de rétroviseurs extérieurs Blanc, Pack Safety, Kit de dépannage provisoire de pneumatiques, Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, Régulateur – limiteur de vitesse ABS avec REF, AFU et ESP, Aide au démarrage en pente, Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers, Détection de sous-gonflage, Direction assistée, Système audio numérique MP3 4 HP (DAB), Kit mains libres Bluetooth et prise USB, Ordinateur de bord, Enjoliveurs 15 » ARROW.

De son côté la Citroën C3 You de nouvelle génération est mieux dotée puisqu’elle propose les équipements de sécurité GSR2 qui seront rendus obligatoires en juillet prochain. Son équipement de série intègre ainsi : Appel d’urgence et Citroën Assistance, aide au stationnement arrière, Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Allumage automatique des feux de croisement, Alerte Attention Conducteur.

A 14900 euros, mieux équipée pour la sécurité et mieux motorisée, la nouvelle C3 You Puretech 100 remporte le match sans problème !

Il est plus sécuritaire d’acheter la nouvelle Citroën C3 que l’ancienne génération, privée de nombreuses aides.

La Citroën C3 You 2024

Une exclusivité en voie de disparition : le diesel

L’ancienne C3 est la seule à proposer le diesel, avec le 4 cylindres 1.5 BlueHDI 100 ch BVM6 facturé 21720 euros en finition Plus. Cette finition est d’ailleurs la seule qui soit proposée avec un bloc diesel. Sur ce coup-là, l’ancienne C3 dispose d’un atout pour les gros rouleurs, avec une faible consommation de 4,5 L en mixte.

L’équipement de cette version comprend en plus la climatisation automatique, My Citroën Play sur Tablette tactile 7 », le pack visibilité, des jantes tôle avec enjoliveurs 16″, les Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant…

Le Puretech 83 ch est également proposé à 20300 euros prix catalogue sur cette finition. Cette version n’est pas du tout intéressante à ce tarif…

Le prix de la version haut de gamme Max désormais trop cher

Sur un modèle sortant, autant les versions de base peuvent encore être bien placées en tarif, autant ce n’est plus le cas des versions les mieux dotées. La finition supérieure Max de la C3 Origin s’affiche ainsi de 21900 euros à 24950 euros avec les trois Puretech 83 ch, 110 ch BVM et 110 ch EAT6. L’équipement est plus riche avec l’aide au stationnement arrière ( grosse lacune des versions précédentes ),les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 16″.

Quel moteur éviter sur la Citroën C3 ?

Comme nous l’avons dit plus haut, le 3 cylindres Puretech a connu de sérieux problèmes de fiabilité. La rupture de la courroie de distribution peut engendrer des dégâts importants, et les différents rappels n’ont pas toujours sur corriger ce problème. Une action collective a même été lancée sur ce moteur ! ( lire également : Fragilité du Moteur Puretech comment éviter la casse )

En plus de la fiabilité, le Puretech 83 ch manque de souffle car il est privé de turbo. Le Puretech 110 sera nettement plus fréquentable en agrément, mais il impose la finition supérieure et ne sera pas non plus ultra-fiable.

Le moteur diesel BlueHDI 100 sera donc le plus recommandable, que ce soit pour son couple moteur élevé, sa consommation réduite ou encore son autonomie de premier plan.

C3 You!

Bilan : une C3 Origin en perte d’intérêt

Plus chère que sa remplaçante, l’ancienne C3 aurait mérité de gagner des équipements supplémentaires pour sa fin de carrière. Il n’est pas normal de devoir prendre le niveau 3 pour avoir de simples radars de recul ! Son rapport prix-équipements défavorable pourra cependant être compensé en concessions par des remises nettement plus élevées. Du côté des professionnels, l’écart de remise entre les deux générations de C3 peut atteindre les 17%. Il est aussi possible de trouver de très bon prix du côté des importateurs.

Privée des motorisations hybrides, la C3 Origin doit composer avec des moteurs essence Puretech peu fiables, seul son diesel peut la sauver.

Ceux qui ont besoin d’un diesel économique pour effectuer un gros kilométrage annuel pourront encore s’offrir une C3 BlueHDI. Attention : les ventes de cette génération devraient donc s’arrêter avant l’été !