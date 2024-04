DS4 hybride 2024 : les prix des nouvelles versions

DS Pallas 2024

La gamme de la DS4 s’est enrichit de sa première motorisation hybride 48V, et vient aussi d’être métamorphosée avec l’arrivée de finitions Pallas et Etoile. Quelle version choisir ?

DS Pallas hybride : à partir de 39950 euros

Désormais la DS Pallas est l’entrée de gamme de la compacte premium. A ce tarif de 39950 euros, l’équipement est heureusement loin d’être dépouillé !

De série la dotation de cette finition comprend : Aide au stationnement avant, arrière et Caméra de recul, projecteurs LED, Adaptive Cruise Control Stop & Go, frein de stationnement électrique automatique, Clean Cabin avec « Air Quality System », Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED,

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF)Pack Sièges mécaniques avec réglages lombaires conducteur et passager, démarrage mains libres, Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, rabattables électriquement, Reconnaissance des Panneaux de vitesse et préconisation, Eclairage d’ambiance à LED, Combiné numérique 7 », Rétroviseur intérieur électrochrome, Feux arrière arrière Full LED effet 3D avec traitement écailles, Jantes alliage 19 » SAPPORO, et Mirror Screen sans fil via Wifi.

Seules 4 coloris de caisse sont proposés : noir perla nera en teinte gratuite, cristal pearl, gris platinium, et blanc nacré. Ces trois teintes sont facturées 900 ou 1000 euros selon les cas.

En option, les acheteurs peuvent opter pour d’autres jantes alliage noires ( 400 ou 500 euros ), un attelage démontable ( 950 euros ), le toit ouvrant électrique ( 1100 euros ), le toit noir ( 300 euros ), le pack confort avec hayon motorisé, sièges chauffants et siège conducteur électrique ( 1900 euros ), et le pack tech ( 1500 euros ).

DS Etoile : à partir de 44250 euros

La version étoile est proposée en deux déclinaisons, avec sellerie alcantara à 44250 euros ou avec sellerie cuir nappa à 46750 euros.

Par rapport à la version Pallas, l’équipement est plus complet avec en série : DS MATRIX LED VISION,

Pack sièges électriques, DS Extended head up display, Accès et Démarrage mains libres Proximity, DS Iris System, jantes alliage 19″ Sevilla, pédalier aluminium.

Peu d’options restent alors possibles : attelage, pack tech absolu ( 1600 euros ), et pack confort absolu ( 2600 euros )

Les prix de cette nouvelle DS4 sont donc salés, mais comparables aux tarifs de ces concurrentes premium en premier prix ! A savoir 38080 euros pour une Audi A3 Sportback Design 35 TFSI sans hybridation et 39149 euros pour une Mercedes Classe A 180 Progressive Line. Seule la BMW Série 1 demeure plus accessible, à partir de 32550 euros. Avec un équipement complet et une motorisation hybride, la DS4 semble plutôt bien placée au final !

DS Etoile 2024

