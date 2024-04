816 ch pour la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

La plus rapide des AMG de série est arrivée : avec 2,8 s au 0 à 100 km/h, la nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance établit de nouvelles références. Et c’est donc à Shangai en marge du grand prix de Formule 1 que la marque allemande a présenté son nouveau bolide !

Passage à l’hybridation rechargeable

Cette configuration hybride rechargeable inédite sur l’AMG GT associe un moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres et 612 ch à l’avant et un moteur électrique sur le train arrière. Il s’agit en l’occurence d’un moteur électrique synchrone à excitation permanente de 150 kW, soit 204 ch. La motricité n’est pas oubliée avec un différentiel mécanique à glissement limité à l’arrière…

Placée à l’arrière ( notamment pour la répartition du poids ), la batterie AMG de 400 volts se distingue par le refroidissement individuel de ses 560 cellules.

Si l’autonomie est limitée à seulement 13 km en tout électrique ( capacité de 6,1 kW seulement ), elle permet de délivrer jusqu’à 150 kW, avec une puissance continue de 70 kW. Cette batterie hautes performances est directement issue de l’expérience acquise en F1.

Avec une puissance cumulée de 816 ch, cet engin peut atteindre les 320 km/h en vitesse de pointe !

Cette GT peut aussi compter sur des éléments dynamiques au diapason : roues arrière directrices, suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL avec stabilisation semi-active du roulis, et 8 modes de conduite différents de Electric à Race.

Un design encore renforcé par des détails

Cette AMG GT hybride rechargeable dispose désormais d’une prise de recharge, à l’arrière au plus près de la batterie. Des badges E Performance sont apposés sur les ailes, alors qu’à l’arrière le nom du modèle est souligné en rouge. De série cette version est dotée de jantes AMG 20″ peintes en gris tantale. Elles abritent des disques de frein en céramique de 420 x 40 millimètres à l’avant et de 380 x 32 millimètres à l’arrière. Ils sont associés à des étriers fixes à 6 pistons de couleur bronze à l’avant et des étriers flottants à 1 piston à l’arrière.

Ajoutons à cela un élément aérodynamique actif à l’avant pour créer un effet Venturi, qui aspire la voiture sur la route et réduit la portance du train avant. A l’arrière, l’aileron est extensible avec pas moins de 5 positions différentes…

Désormais la gamme du nouveau coupé Mercedes-AMG GT est complète et variée, puisqu’elle débute avec un 4 cylindres sur l’AMG GT 43, se poursuit avec un V8 de 585 ch sur la version AMG GT 63 4MATIC+, avant de se terminer avec cette version ultime hybride rechargeable de 816 ch.

