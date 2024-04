Mini Aceman 2024 : toutes les infos sur ce nouveau SUV

Mini Aceman 2024

Le Mini Aceman 2024 est arrivé : ce nouveau petit SUV vient se placer sous le Countryman avec un petit gabarit. Ce petit SUV de 4,07 m de long se démarque aussi par sa motorisation électrique, qui en fait un crossover parfaitement adapté pour la ville.

Un modèle inédit avec le nouveau design Mini

Ce nouveau crossover 5 places 100 % électrique est donc très compact, avec un format proche du Jeep Avenger. Long de 4,07 m, l’Aceman est large de 1,75 m pour une hauteur de 1,50 m. Des dimensions qui feront merveille en milieu urbain !

Mini joue d’ailleurs sur le concept de base du premier modèle, avec un rapport encombrement / habitabilité étonnant. Ce modèle pourra embarquer jusqu’à 5 personnes à bord, tout en affichant un volume de coffre de 300 litres.

Esthétiquement, ce Mini Aceman est proche du design des dernières Mini et du nouveau Countryman. Le design avait d’ailleurs été annoncé par le concept annonçant l’arrivée de l’Aceman ! La boucle est donc bouclée, avec un style à la fois musclé et épuré, et des angles marqués qui se combinent très bien avec un crossover. A l’avant, le contour de la calandre hexagonale s’habille en noir ou en « vibrant silver ».

L’intérieur est minimaliste et moderne, avec une planche de bord épurée avec en son centre un écran central circulaire OLED de 24 cm de diamètre. Le système d’info-divertissement MINI Operating System 9 fonctionne selon la logique des smartphones, et peut se piloter à la voix.

Mini Aceman 2024

Deux motorisations électriques pour le lancement

L’Aceman sera proposé au lancement avec deux motorisations électriques. En entrée de gamme, la version E dispose déjà de 184 ch pour 290 Nm de couple. Associée à une batterie de 42,5 kWh, elle permettra d’afficher 310 km d’autonomie. Un niveau assez quelconque, qui cantonnera ce modèle à un usage avant tout régional. La charge rapide est limitée à 75 kW, alors que la charge en courant alternatif se contente de 11 kW.

Le 0 à 100 km/h est annoncé en 7,9 s, alors que la vitesse de pointe est limitée à 160 km/h.

Avec 218 ch, la version SE passe à 218 ch, et la batterie plus généreuse de 54,2 kWh permet de faire évoluer le niveau d’autonomie à 406 km. La charge rapide progresse par rapport à l’autre version, avec 95 kW.

Il faudra patienter de longs mois avant de voir arriver l’Aceman dans les concessions Mini, puisqu’il ne sera disponible qu’en 2025. Produit en Chine, il ne pourra pas donner lieu à un bonus écologique sur le marché français. Il pourrait toutefois être question d’une production en Angleterre en 2026, qui pourrait changer la donne à ce niveau-là. Mais le bonus écologique existera-t-il encore en France dans deux ans ?

Les prix sont déjà annoncés avec une ouverture des commandes pour cet été ! Ils débutent à 36000 euros pour l’Aceman E et à 40000 euros pour l’Aceman SE.

Mini Aceman 2024

Mini Aceman 2024

Mini Aceman 2024

Le design Mini a fortement évolué

La planche de bord du nouveau Aceman