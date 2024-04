Les BMW i4 et Série 4 Gran Coupé 2024 s’offrent un restyling

La nouvelle BMW i4 2024

BMW restyle ses Série 4 Gran Coupé et i4. Celle qui a été le premier modèle « flexible » et proposé à la fois en thermique et en électrique est subtilement restylée, mais des surprises ont-elles été prévues ?

Les nouveautés pour 2024

Destinée principalement aux marchés américains, allemands, anglais et chinois, ce coupé 4 portes bénéfice donc d’un petit facelift de mi-carrière.

Les projecteurs bénéficient d’une nouvelle signature lumineuse, avec des éléments verticaux. La cinématique d’accueil a aussi été repensée, petit détail sympathique au quotidien. Sur les versions thermiques, la calandre BMW « Mesheffect » reçoit un nouvel insert chrome mat. Dans le cas d’une version M Performance comme la M440i présentée plus bas, la calandre est ornée de barrettes horizontales noires comme sur une M4 ! Les clients pourront personnaliser ces projecteurs avec des options comme le Shadow Line, et même opter pour les feux arrière à technologie laser de la M4 CSL.

Autre détail : un bouclier arrière redessiné, et de plus grandes sorties d’échappement sur les versions M Sport. Les nouveautés esthétiques se terminent avec de nouvelles jantes alliage, et de nouvelles teintes.

A l’intérieur, le volant est également nouveau avec un méplat en partie inférieure. Autres petits changements : un revêtement en Sensatec optionnel pour la planche de bord, un éclairage intérieur revu, et de nouveaux revêtements.

La nouvelle BMW i4 2024

Un vaste choix de motorisations

La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé 2024 est proposée en 420i, 420d xDrive, 430d xDrive et M440i xDrive.

En électrique, la nouvelle BMW i4 est aussi proposée en 4 propositions : eDrive35, eDrive40, xDrive40 et M50 xDrive. Les versions 40 se distinguent malgré leur appellation par une puissance différente, électrique oblige. Puisqu’en version xDrive, un moteur supplémentaire sur l’essieu avant fait passer la puissance de 340 ch à 401 ch. Cette version inédite passe de 0 à 100 km/h en 5,1 s, soit 5 dixièmes de moins que la version eDrive 40. La version M50 xDrive reste la plus rapide, avec seulement 3,9 s sur cette exercice, ce qui reste loin des 3,1 s de la nouvelle Tesla Model 3 Performance.

Dans l’immédiat les tarifs ne sont pas encore dévoilés, mais ne devraient pas évoluer énormément.

Les projecteurs sont retouchés sur la i4 comme sur sa soeur thermique

La nouvelle BMW M440i Gran Coupé

