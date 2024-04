Nouvelle motorisation PHEV pour les Audi Q7 et Q8 TFSI e Quattro

Audi Q8 TFSI e Quattro

Audi lance une nouvelle motorisation hybride rechargeable sur les Q7 TFSI et Quattro et Q8 TFSI e Quattro. Et ces deux gros SUV ne dont pas dans la dentelle, puisqu’ils disposent toujours d’un moteur V6 sous le capot. Puissance et autonomie, ces nouvelles motorisations veulent tout concilier avec un plus grosse batterie que par le passé, et une puissance supérieure.

Près de 90 km en électrique

Les Audi Q7 et Q8 conservent donc un vaillant moteur V6 3.0 TFSI sous le capot avant, qui développe déjà 340 ch. De son côté le moteur électrique délivre jusqu’à 130 kW, pour 460 Nm de couple.

Il est alimenté par une batterie de plus grande taille, d’une capacité maximale de 25,9 kWh ( 22 kWh net ).

La puissance cumulée est de 394 ch pour les Q7 et Q8 55 TFSI e Quattro, ce qui leur permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement. C’est 14 ch de plus que sur l’ancienne version.

Ceux qui veulent davantage de puissance pourront se tourner vers les Q7 et Q8 60 TFSI e quattro, avec pas moins de 490 ch ! C’est presque 30 ch de plus qu’avant.

Le gain au 0 à 100 km/h est de 7 dixièmes, avec 5 s tout rond. Dans les deux cas, la vitesse maximale est bridée à 135 km/h en électrique, et à 240 km/h en thermique.

En plus de la transmission intégrale, ces deux SUV hybrides rechargeables disposent d’une suspension adaptative, et peuvent s’équiper en option d’une direction intégrale avec roues arrière directrices.

Les prix sont conséquents au vu des deux modèles concernés et du niveau de puissance : le Q7 55 TFSI e quattro est annoncé à 95 400 euros, et la version 60 TFSI e Quattro à 103 400 euros. Ces deux mêmes motorisations sont proposées sur le Q8 à 105 000 euros et 113000 euros.

