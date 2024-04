Série limitée : les Audi Q2, Q3, Q5, A1 et A4 Black Edition

Audi A4 Avant Black Edition

Audi lance une nouvelle série limitée Black Edition sur un grand nombre de modèles de la gamme. Cela concerne à la fois les A1, Q2, Q3 et Q3 Sportback, A4 Avant et Q5. Basée sur la finition S Line, cette édition ajoute le pack esthétique noir plus, les vitres surteintées, et selon les modèles d’autres équipements comme la clé confort, smartphone interface ou la caméra de recul. Ces équipements sont presque offerts, avec 66 % d’avantage client. Voici le détail de tous les modèles concernés !

A1 Black Edition

L’Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic Black Edition est ainsi proposée à 370 euros par mois, ou au prix de 34150 euros. Seulement 800 exemplaires seront proposés. La motorisation 35 TFSI S tronic est proposée à 35950 euros, et le moteur 40 TFSI S tronic est à 37650 euros.

Q2 Black Edition

Q2 Black Edition : 600 exemplaires

Seules deux motorisations sont disponibles sur le Q2 Black Edition : 35 TFSI S tronic et 35 TDI S tronic. Malgré sa fin de carrière, ce modèle n’est pas donné à 44 360 et 46 810 euros. Les formules en leasing débutent à 490 euros par mois pour les particuliers, avec un apport de 4100 euros, et 570 euros par mois pour les professionnels.

Q3 Black Edition

On retrouve les mêmes motorisations de 150 ch sur la gamme Q3, à savoir les 35 TFSI S tronic et 35 TDI S tronic. Ils sont affichés à 48220 euros et 51900 euros. Seuls 290 exemplaires sont proposés sur la carrosserie SUV, alors que le Q3 Sportback a droit à 450 exemplaires.

A4 Avant Black Edition

Sur l’A4 Avant, le choix est encore plus vaste avec pas moins de quatre motorisations : 35 TFSI S tronic, 35 TDI S tronic, 40 TDI S tronic et 40 TDI S tronic quattro. Les prix vont de 51 425 euros à 61 525 euros, et seuls 145 exemplaires seront disponibles.

Audi Q5 Black Edition

Q5 Black Edition

Les Q5 SUV et Q5 Sportback sont également concernés par cette série spéciale, que ce soit en diesel avec les 35 TDI S tronic et 40 TDI S tronic quattro, ou en hybride rechargeable avec les 50 TFSI e quattro et 55 TFSI e quattro. Les prix vont de 63200 euros à 79900 euros. 290 exemplaires sont prévus pour le SUV, et 450 pour la version Sportback.