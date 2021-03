Les photos de la nouvelle Peugeot 308 2021

nouvelle Peugeot 308 2021

Nous découvrons enfin les photos de la nouvelle Peugeot 308 de troisième génération ! Ce cru 2021 arrive 8 ans après un second opus qui a connu une très belle carrière commerciale. Ce modèle compact et central pour Peugeot est issu d’une longue lignée de berlines et breaks. Même si les SUV montent en continu dans les ventes, Peugeot croit aussi à la berline et nous le prouve.

Dans l’immédiat il faudra se contenter de la toute nouvelle 308 berline : la 308 SW III arrivera plus tard.

Cette nouvelle venue s’inspire au niveau calandre du Peugeot 3008 restylé arrivé il y a quelques mois. En revanche, sa calandre aux inserts chromés a une spécificité de taille : elle est la première à accueillir le tout nouveau logo du lion Peugeot. La marque en est tellement fière qu’elle l’a également inséré sur les ailes avant de sa nouvelle 308.

Le nouveau logo Peugeot sur la calandre de la nouvelle 308

Vue de face, cette 308 se démarque nettement de l’actuelle tout en se plaçant en continuité des 3008 et 508. Elle n’innove pas en inaugurant un nouveau style, puisque l’actuel réussit très bien à la marque. Les proportions générales sont également en continu avec le modèle sortant. Elle mesure pourtant désormais 4,37 m, soit 12 cm de plus que l’ancienne ! Avec une largeur accrue de 5 cm et une hauteur abaissée de 2 cm, la nouvelle venue devrait en imposer davantage sur la route.

A l’arrière, les deux feux sont liés par une bande transversale noire comme sur la Peugeot 208. Ils adoptent une signature lumineuse inédite, sous la forme de 3 barres obliques.

La nouvelle 308 sur la route

A l’intérieur, la 308 III conserve la disposition i-Cockpit chère à Peugeot avec le petit volant et les compteurs surélevés. Mais ce sera désormais une instrumentation numérique, et ce dès l’entrée de gamme Active. Au centre, l’écran est double avec une partie inférieure qui regroupe certaines commandes. L’ergonomie profite aussi d’une ligne de vraies touches : le tout tactile sur le même écran n’a pas convaincu.

La planche de bord de la nouvelle 308

Sous le capot, cette Peugeot 308 III va fort heureusement évoluer avec de nouvelles motorisations hybrides rechargeables essence. Une Peugeot 308 Hybrid 180 avec moteur Puretech 150 ch + un moteur de 110 ch électrique, et une 308 Hybrid 225 avec un Puretech 180 et un électrique de 110 ch. Ces 2 versions sont annoncées avec une autonomie intéressante de 60 km.

Le 3 cylindres Puretech 110 BM et les Puretech 130 BVM et EAT8 seront eux reconduits. En diesel, le 1.5 BlueHDI 130 sera tout seul, disponible en boîte manuelle ou automatique.

Il ne faudra pas espérer voir une nouvelle Peugeot 308 GTI, puisque la future déclinaison sportive attendue sera une hybride PSE, dans la veine de la 508 Peugeot Sport Engineered.

Cette nouvelle 308 arrivera en concessions au second trimestre 2021.

Le nouveau logo est apposé sur les ailes avant de la nouvelle 308

Feu arrière de la 308 2021