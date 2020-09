Le Peugeot 3008 fait sa rentrée avec un restylage !

Le Peugeot 3008 II à l’heure du restylage

Le 3008 II fait sa rentrée des classes avec un nouveau facelift.

A l’instar des petits écoliers qui adorent porter une nouvelle tenue pour la rentrée des classes, Peugeot dévoile le facelift de son best-seller le 3008.

C’est cette période de rentrée 2020 que le constructeur sochalien a choisi pour présenter la version revue et corrigée de son 3008. Des changements visuels et un nouveau moteur sont ses nouveaux atouts mais pas que…

Il faut dire que le SUV commercialisé en 2016 est devenu un véritable best-seller sur nos routes de l’hexagone.

Des changements visuels et un nouveau moteur sont ses nouveaux atouts.

A première vue, Peugeot semble avoir opté pour le facelift qui révise la face avant, ajoute de nouvelles jantes et de nouvelles teintes de carrosserie.

La face avant intègre désormais une nouvelle calandre pour le moins originale, celle-ci semble dénouée de cadre, ainsi qu’un bouclier avant et des blocs optiques totalement redessinés.

Le graphisme de la calandre est inédit chez Peugeot

La nouvelle 3008 s’articule désormais autour de 3 niveaux de finition : Active, Allure et GT qui coiffe la gamme.

L’offre de motorisations hybride rechargeable reste double avec la 300 e-EAT8 à 4 roues motrices de 300 ch cumulés et la 225 e-EAT8 à 2 roues motrices de 225 ch.

La transmission intégrale de la version 300 est liée à la présence d’un second moteur électrique de 112 ch sur l’essieu arrière en plus de celui de 110 ch à l’avant.

La Peugeot 3008 300 e-EAT8 dispose d’un moteur essence de 200 ch, tandis que la version 225 e-EAT8 profite d’une motorisation thermique qui développe 180 ch. La batterie de 13,2 kWh offre quant à elle une autonomie de 59 km pour la 300 et de 56 km pour la 25 (WLTP).

Malheureusement et nouvelles normes obligent, on notera la disparition du 2.0 BlueHDI 180. Le 3-cylindres 1.2 l essence de 130 ch, le 1.6 l essence de 181 ch et le 1.5 l Diesel de 130 ch restent au programme.

L’arrière du nouveau Peugeot 3008

A l’intérieur, les modifications sont beaucoup plus subtiles, l’i-cockpit et petit volant si chers à la marque au lion restent évidemment au programme.

Cet environnement hi-tech est agrémenté d’un nouvel écran central tactile de 10 pouces. Plus grand que son prédécesseur, il est posé en suspension sur la console.

L’interface homme-machine reste associé aux fameuses « toggles switches » pour un accès direct et permanent aux principales fonctions : radio, climatisation, navigation, paramètres véhicule, téléphone, applications mobiles et pour les versions hybrides rechargeables, les fonctions électriques.

À l’arrière, les passagers ont désormais droit à deux prises USB.

Peugeot a logiquement étoffé l’équipement technologique de son 3008 pour les aides à la conduite. La vision nocturne fait son apparition dans le catalogue tandis que le régulateur de vitesse adaptatif est désormais activable à faible vitesse. Avec la boite de vitesse automatique EAT8, il est doté du redémarrage automatique du véhicule si l’arrêt a été d’une durée inférieure à 3 secondes, très pratique dans les embouteillages.

Par ailleurs, ce régulateur de vitesse bénéficie d’une fonction associée à l’aide au maintien de voie.

Le SUV reçoit également le freinage d’urgence de dernière génération capable de détecter les piétons et cyclistes, de jour comme de nuit. Enfin, la voiture pourra reconnaître davantage de panneaux de signalisation, comme le Stop et les sens interdits.

La planche de bord du 3008 restylé

Dans l’habitacle, on relève également quelques évolutions dans la présentation : de nouvelles teintes et matériaux pour les sièges, ainsi que quelques accents chromés. En option, il est possible de commander une caméra 360 degrés. Il nous tarde de prendre le volant de cette « version 2.0 » pour vous livrer nos premières impressions. Aussi afin de patienter, nous vous invitons à retrouver nos précédents essais 3008.

Le Peugeot 3008 restylé

