Les prix du Volkswagen Tiguan restylé MY2021

Volkswagen Tiguan restylé

Volkswagen officialise les prix de son Tiguan restylé, qui sera disponible en trois niveaux de finition : Life, Elegance et R Line.

Voici l’équipement du Tiguan Life, le modèle d’entrée de gamme :

– Projecteur avant à LED avec feux de jour à LED

– Jantes en alliage 17’’ Montana

– Sellerie Tissu ‘Shooting Star’

– Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover’

– Préparation pour We Connect 1 an

– ‘Front Assist’ avec freinage d’urgence en ville et détection des piétons

– ‘Lane Assist’ : Assistant de maintien dans la voie

– Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’ avec limiteur de vitesse

– Vitres arrières surteintées

– Rampes de pavillon noires

– App-Connect sans fil

– Chargeur induction

– Éclairage d’ambiance 30 couleurs

– Climatisation automatique tri-zone

Les prix de ce niveau de finition débutent à 34210 euros avec le moteur 1.5 TSI 130 et à 40250 euros en diesel avec le 2.0 TDI 150.

Facturée 4250 euros de plus, la finition Elegance est proposée à partir de 41760 euros avec le moteur essence 1.5 TSI 150. Elle fait l’impasse sur la motorisation essence de 130 ch. En diesel, le 2.0 TDI 150 s’affiche à partir de 44500 euros. Voici les équipements complémentaires du Tiguan Elegance qui est très bien équipé :

– Projecteurs IQ.LIGHT – Matrix LED directionnels

– Jantes en alliage 18’’ Francfort

– Sellerie Microfleece ‘ArtVelours’

– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’

– Préparation pour We Connect 3 ans

– ‘Travel Assist’ : assistant de conduite

– Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments digital

– Keyless Access : accès et démarrage sans clé

– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close’

– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’ avec radars de stationnement

avant/arrière

– Rampes de pavillon anodisées

– Toit ouvrant panoramique

Et enfin pour terminer, le Tiguan R Line est facturé de son côté 5060 euros de plus que la finition Life. Il se démarque de la version Elegance par ses jantes alliage 19″, son pack intérieur / extérieur R Line, et de nombreux autres éléments :

– Projecteurs avant à LED directionnels avec feux de jour à LED

– Jantes 19’’ Valencia

– Sellerie en tissu et ‘ArtVelours’

– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’

– Préparation pour We Connect 3 ans

– ‘Travel Assist’ : assistant de conduite

– Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments digital

– Keyless Access : accès et démarrage sans clé

– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close’

– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’

avec radars de stationnement avant/arrière

– Pack Intérieur/Extérieur R-Line

– Pédalier Alu

– Ciel de pavillon noir

– Rampes de pavillon noires

– Volant sport multifonction en cuir, avec commandes tactiles et palettes

Cette gamme resserrée sera sans doute de nature à laisser de la place pour des séries limitées, toujours très régulières chez Volkswagen.