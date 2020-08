Suzuki Swift restylée : les nouveautés

Suzuki Swift restylée

Commercialisée en 2017, l’actuelle génération de la Suzuki Swift s’offre un restyling relativement discret. En 3 ans, la citadine japonaise n’avait pas encore pris une ride. Esthétiquement, les seules différences se situent au niveau de la calandre au motif différent, au jonc chromé plus épais, et aux nouvelles jantes alliage. La personnalisation demeure au programme avec le pavillon de toit qui peut être noir ou argenté, et associé à de nouvelles teintes comme le Frame Orange Metallic et le Rush Yellow Metallic. Suzuki propose la carrosserie bi-ton pour 850 euros.

La Swift hybride à l’essai sur notre site l’année passée évolue avec une batterie de plus grande capacité : 10 Ah contre 3 Ah précédemment. Le moteur 1.2 DUALJET HYBRID de 83 ch est proposé à la fois en boîte mécanique ou en boîte automatique CVT. Mais la particularité de la Swift est surtout de proposer la transmission intégrale Allgrip, rarement proposée dans une citadine. Avec une homologation comprise entre 123 et 125 g selon les versions, cette Swift proposée dans l’immédiat avec une seule motorisation échappe à tout malus écologique.

Au niveau des équipements de sécurité, la Swift 2020 gagne la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide à la correction de trajectoire et la détection des angles morts.

Les tarifs de la nouvelle gamme vont de 15340 euros pour la version Avantage 1.2 à 19300 euros pour la version Pack 1.2 Dualjet Allgrip.

