Ford Mustang GT California Special : une édition spéciale pour les 60 ans

Ford Mustang GT California Special

Présentée en 2022, la nouvelle génération de Ford Mustang entretient la passion des amateurs en restant fidèle au moteur V8. Tout l’inverse du SUV électrique qui s’en inspire, le Mustang Mach-E !

Aux Etats-Unis, Ford vient tout juste de présenter une nouvelle édition spéciale pour célébrer le 60e anniversaire de sa sportive. La Mustang GT California Special Cabriolet 2024, une version moderne et vibrante de l’une des variantes les plus exclusives de la Mustang, a été dévoilée par Ford pour rendre hommage à l’esprit de liberté, d’aventure et de performances qui a conquis des millions de passionnés.

Une reprise du pack optionnel California Special de 1968

À l’origine introduit en 1968, le pack optionnel California Special s’inspire de la culture de conduite optimiste et insouciante de la Californie. Ce package ajoute des détails esthétiques et fonctionnels qui confèrent à la Mustang GT un aspect encore plus sportif et distinctif. Pour l’année 2024, Ford a décidé de donner une touche moderne à la California Special en introduisant une couleur inédite et captivante : le Rave Blue. Une teinte de bleu intense et lumineux qui met en valeur la personnalité de la Mustang GT California Special 2024. Le Rave Blue se retrouve sur les prises d’air avant, la grille, les jantes, les badges et les graphiques latéraux, créant un contraste dynamique avec le noir mat des autres éléments.

L’intérieur de la California Special 2024 n’est pas en reste, avec des sièges en cuir perforé Navy Pier et Ebony Black, des coutures contrastées en Raptor Blue et Metal Gray, une plaque d’immatriculation spéciale et des tapis dédiés. Le pack California Special ajoute 1 995 $ au prix d’une Ford Mustang GT Premium et est disponible en version coupé ou convertible, avec une transmission manuelle ou automatique.

Sous le capot, le V8 5.0 litres Ford développe une puissance de 460 chevaux et un couple maximal de 420 Nm, permettant à la voiture d’atteindre une vitesse de plus de 250 km/h. En dehors des performances pures, ce type de moteur permet surtout de cruiser avec une souplesse appréciable.

« La Mustang possède un riche héritage de modèles spéciaux, et nous continuons à les réinventer pour un nouveau public », a déclaré Joe Bellino, responsable de la marque Mustang. « De la Dark Horse prête pour la piste à la Mustang GTD qui bat le monde, Ford élève la Mustang pour tous les publics. La nouvelle et moderne Mustang GT California Special Convertible 2024 est un exemple parfait de notre volonté de construire une Mustang pour chaque client. »

La Ford Mustang GT California Special 2024 devrait facilement trouver son public, avec un effet collector qui facilite la revente et fait grimper le prix de vente d’un modèle.

