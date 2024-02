Ford Puma ST 200 : une Last Edition pour les derniers exemplaires

Ford Puma ST 200 Last Edition

Le Ford Puma restylé a été présenté au début du mois de février, et va devoir se séparer d’un membre de sa gamme : le Puma ST 200. Désormais seule la version ST 170 Powershift sera proposée…

Pour ceux qui préfèrent disposer du plus puissant des 3 cylindres de la production et d’une boite manuelle, Ford va mettre en vente une centaine d’exemplaires d’une série limitée : le Puma ST 200 Last Edition.

Une version full équipée

Pour distinguer cette série spéciale, Ford a choisi la teinte Bleu Azura ( qui disparait également du catalogue ), agrémentée d’un pack extérieur noir. La présentation comprend aussi les éléments déjà présents sur ST, à savoir les Jantes alliage Performance 19″ finition Magnetite non Machined, le Kit carrosserie ST, les badges ST…

Et vous remarquerez sans doute les fins stickers de couleur rouge présents dans les boucliers et sur les flancs, ainsi que la touche de rouge sur les jantes alliage. Un rappel aux étriers de freins.

Alarme, hayon mains libres et Pack Sécurité Intégrale font partie de la dotation de série. Le comportement profitera aussi de la présence du pack performance, avec le différentiel à glissement limité mais également le Launch Control.

Pas de changement sous le capot, avec le 3 cylindres de 200 ch qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, et d’atteindre 220 km/h en pointe.

A l’intérieur, si la sellerie est la même, une plaque aluminium anodisée gravée “200 Last Edition » a été ajoutée sous l’écran central.

Le prix de cette série est déjà connu : il s’affiche à 39250 euros. Un prix qui reste compétitif pour un petit SUV sportif de cet acabit, avec un équipement de série complet. Les 100 exemplaires ne devraient pas avoir de mal à trouver preneur…

