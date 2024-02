Skoda restyle son Octavia : découvrez ce qui change pour 2024

La nouvelle Skoda Octavia 2024

Dans la gamme du constructeur Skoda, l’Octavia est toujours un best-seller. Déjà écoulée à plus de 7 millions d’exemplaires, la familiale tchèque se refait une beauté avec un facelift de mi-carrière. Les changements sont-ils importants ? En voici les détails !

Les nouveautés de l’Octavia 2024

Esthétiquement, ce n’est cette fois-ci pas le jour et la nuit entre les phase 1 et 2 comme cela avait été le cas sur la génération précédente. Les modifications sont toutefois bien présentes, avec des phares Matrix LED de deuxième génération, un bouclier redessiné et une nouvelle calandre. La signature lumineuse distingue immédiatement l’Octavia 2024 du modèle sortant.

Avec les nouveaux boucliers, la longueur des Octavia berline et Combi prend 9 mm, pour atteindre près de 4,70 m.

A l’intérieur, l’écran central pourra mesurer jusqu’à 13″ sur les plus belles versions. Au courant de l’année ( sans plus de précisions ), l’assistant vocal pourra utiliser le chatbot de Chat GPT. Une arrivée qui a également été confirmée pour toutes les Volkswagen…

Désormais la gamme comportera trois niveaux de finition : Selection, Sportline et RS. Dès l’entrée de gamme, la dotation comprendra la climatisation automatique bizone et un écran central de 10″.

De nouveaux équipements apparaissent, comme l’assistant de stationnement intelligent, ou encore un nouveau système pour surveiller l’éventuelle somnolence du conducteur.

La finition RS sera le haut de gamme de l’Octavia

Quels moteurs pour la nouvelle Octavia ?

Au lancement, les motorisations hybrides rechargeables ne sont pas encore proposées : il y a du retard à ce niveau-là dans le groupe Volkswagen, puisque les Passat SW et Tiguan ne les ont pas encore au catalogue malgré leur arrivée depuis plusieurs semaines. Il faudra donc patienter pour le retour probable de la Skoda Octavia RS iV.

La nouvelle Skoda Octavia doit donc se contenter de quatre cylindres classiques, avec ou sans hybridation légère, en essence et en diesel. L’éventail de puissance est très large, puisqu’il débute à 116 ch pour s’achever à 265 ch. En attendant probablement la motorisation PHEV de 272 ch pour la version la plus puissante, comme nous l’avons dit plus haut. ( 245 ch sur la version sortante )

Ces évolutions de la Skoda Octavia n’ont donc pas forcément de quoi donner envie aux actuels possesseurs de cette génération de basculer sur une neuve, mais permettent à cette familiale de se maintenir à niveau. Manquent encore à ce stade des motorisations hybrides rechargeables…

La face avant évolue subtilement

La longueur s’approche désormais des 4,70 m

Grand écran de 13″ et chat GPT : l’Octavia est plus high-tech que jamais

