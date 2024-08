Nouvelle BMW M135 : voici le prix de sa configuration toutes options

Récemment dévoilé, la nouvelle BMW Série 1 a immédiatement été accompagnée de sa déclinaison sportive : le nouvelle M135. Celle-ci reçoit des modifications esthétiques, mais elle perd un peu de puissance ainsi que le « i » qui désignait les versions essence chez BMW. Et même si elle se contente de 300 ch désormais, son prix n’a pas baissé !

Prix de départ à 57200 euros

BMW propose la M135 à partir de 57200 euros, avec la teinte gratuite Alpinweiss uni, mais attention : les jantes alliage 19″ optionnelles sont pré-cochées sur le configurateur BMW ! Repasser aux jantes 18″ de série fera tomber le prix à 57200, sinon la configuration de base s’affiche à 57950 euros.

Autre incidence : le malus écologique. En 18″ et sans options, la M135 est homologuée à 172 g de rejets de CO2 : en France elle est donc frappée d’un malus écologique de 10692 euros !

Avec les jantes 19″, les rejets passent à 175 g, le malus passera donc à 14325 euros. Autant dans ce cas se faire livrer en jantes 18″, et commander des jantes 19″ à part en accessoires BMW pour un second jeu de roues !

Mais attaquons désormais la configuration toutes options, comme le ferait un acheteur au budget no limit !

On s’empresse donc de remettre les jantes 19″, et on remplace le blanc de base par une peinture mate BMW Individual, à 2500 euros. Extérieurement rien ne semble manquer avec les étriers de freins bleu, les quatres sorties d’échappement, le becquet arrière, les vitres surteintées…Pourtant activer le pack M Sport Pro à 1550 euros permettra d’activer les projecteurs Shadow Line M, avec un rendu plus sombre. Cocher ce pack qui comprend aussi les ceintures avec liseré aux couleurs BMW M, les étriers rouges, mais aussi les sièges M Sport entrainera l’activation du pack premium à 1850 euros ( avec feux de route anti-éblouissement, accès confort, dalle de recharge par induction, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, projecteurs advanced Full LED et Rétroviseurs rabattables et intérieur et extérieur gauche antiéblouissement.

L’attelage est évidemment disgracieux sur cette image…

Le prix total est déjà à 63850 euros, mais il manque un pack optionnel très cher : le pack innovation à 3600 euros. Celui-ci va en fait plus loin que le pack premium, ce qui va alors décocher ce dernier et fera donc grimper la note à 65600 euros.

Ensuite ce sont de petites options qui sont proposées : kit mobilité à 65 euros, filet de séparation de coffre à 200 euros, volant chauffant à 210 euros, banquette arrière 40/20/40 à 210 euros, hayon motorisé à 510 euros, climatisation automatique bizone à 560 euros….

Les options deviennent ensuite plus onéreuses, comme les sièges avant électriques à mémoire à 960 euros, le toit ouvrant panoramique à 1250 euros, l’attelage à 900 euros ou l’option Driving assistant professionnal à 1650 euros.

A noter que certaines options sont incompatibles, pas possible par exemple d’activer le toit noir avec la peinture Individual bleu Portimao…

Les sièges M Sport font partie du pack M Sport Pro

Prix total de 72125 euros

Nous arrivons à une configuration totale de 72125 euros, soit près de 15000 euros d’options. Une somme en soit pas étonnante sur un modèle premium, mais remarquons tout de même que pour une voiture à près de 60000 euros il manque tout de même en série des équipements parfois assez basiques ! En ajoutant un malus écologique et une carte grise, le prix total sera donc bien supérieur à 80000 euros. Tout dépendra pour le prix final du taux de remise que vous pourrez obtenir en concession.