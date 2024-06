De gros changements pour la nouvelle BMW Série 1

nouvelle BMW Série 1

BMW frappe fort avec sa nouvelle Série 1, qui arrive avec de gros changements visuels, que ce soit à l’extérieur ou dans l’habitacle. Mais la technique n’a pas été oubliée, comme vous allez le voir…

Un design revu en profondeur

Esthétiquement cette nouvelle Série 1 est donc un gros facelift du modèle sortant. La partie avant a été redessinée totalement, seules les ailes ont été conservées. Plus basse, la nouvelle calandre est impressionnante mais ne va pas concurrencer la Série 4 au niveau de la hauteur ! C’est sans doute tant mieux, car la Série 1 conserve ainsi une belle prise d’air en bas du bouclier. Les projecteurs sont redessinés, avec une nouvelle signature lumineuse déjà vue sur les derniers modèles BMW. L’arrière a lui aussi été revu en profondeur avec des feux redessinés, et un nouveau bouclier arrière.

Avec 42 mm de longueur supplémentaire, la compacte bavaroise mesure désormais 4,36 m.

La version M135i xDrive se distingue désormais par quatre sorties d’échappement à l’arrière, comme une certaine S3…Autre élément distinctif de cette version : des rétroviseurs extérieurs M au design spécifique. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent sur ce modèle.

En entrée de gamme, la version de base a tout de même droit en série à des jantes alliage 17″, et à un entourage Shadow Line BMW Individual noir des vitres latérales. Les clients auront le choix entre 9 teintes de caisse, et pourront aussi ajouter un pavillon de toit noir en option.

nouvelle BMW Série 1

Un habitacle au goût du jour

Jusqu’à présent la Série 1 n’avait pas eu droit au fameux « BMW Curved Display ». Ce grand écran arrive enfin, avec le dernier OS 9 et le Drive Quick Select. Place aux widgets pour faciliter la navigation sur l’écran tactile, même si la commande vocale est aussi là pour faciliter le pilotage lorsqu’on est au volant. Sur la photo ci-dessous, on remarque le point milieu ajouté sur le volant de la M135i.

La planche de bord est entièrement redessinée, avec des éléments décoratifs dans les couleurs de M sur la coiffe supérieure ! L’éclairage intérieur d’ambiance a conservé le principe des inserts décoratifs rétro-éclairés, avec de nouveaux motifs.

Attention, le volume du coffre de 380 litres sur la M135i ne sera que de 300 litres sur les versions classiques, hybridation 48V oblige. Une concession qui réduira le côté pratique au quotidien…

L’intérieur se met à jour

Une gamme réduite pour le lancement

BMW ne proposera pas de gamme de moteurs très étoffé, puisque seules trois motorisations sont annoncées dans l’immédiat. Il s’agit des 120, 120d et M135i xDrive. Remarquez un changement : la 120i s’appellera désormais juste la 120, le « i » étant désormais réservé aux modèles électriques !

Petite révolution chez BMW…

Autre changement, la BMW 120 ne dispose plus d’un quatre cylindres 2.0 L, mais se contente du 3 cylindres auparavant cantonné à la 118i. La puissance évolue à la hausse, avec 170 ch annoncés contre 136 ch sur une 118i. L’hybridation 48V est intégrée à la transmission Steptronic à 7 rapports avec double embrayage. Il n’y aura donc pas de boite manuelle sur la nouvelle Série 1, puisque la 120d reprend le même principe !

La 120 essence est homologuée entre 121 et 135 g, et passe de 0 à 100 km/h en 7,8 s. Elle réalise donc un compromis plutôt intéressant, et l’agrément de conduite devrait être au rendez-vous.

En diesel, la 120d passe de 0 à 100 km/h en 7,9 s avec ses 163 ch, pour des rejets de CO2 contenus entre 112 et 125 g.

Pas de 128 ti dans l’immédiat : la M135i xDrive est donc la seule sportive de la gamme. Elle met tout le monde d’accord avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4,9 s ! La puissance est pourtant en baisse, avec 300 ch contre 306 ch actuellement. Avec de 173 à 184 g de rejets de CO2, cette sportive sera sévèrement malussée en France. De 11803 à 30624 euros en 2024, et cela devrait encore monter en 2025. Ceux qui n’ont pas froid aux yeux pourront se faire plaisir avec un pack M Technology, qui comprendra des jantes alliage 19″ forgées en alliage léger, un système de freinage M Compound, des suspensions revues et une rigidité supérieure !

Le pack M Sport Pro et les pièces BMW M Performance seront disponibles en revanche sur toutes les versions de la gamme.

La nouvelle BMW M135i xDrive

Les prix de la nouvelle Série 1

Les tarifs grimpent pour la Série 1 qui fait l’impasse sur les 116i et 118i, pour débuter avec 170 ch de puissance ! Ce nouveau positionnement la replace face aux tarifs des Mercedes Classe A et Audi A3 Sportback, plus proches en entrée de gamme des 40000 euros.

Dès l’entrée de gamme l’équipement est plus complet qu’auparavant : climatisation automatique, système d’alarme, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, sièges avant chauffants, Personal e-SIM, connectivité Apple CarPlay et Android Auto, BMW Live Cockpit Plus avec système de navigation basé sur le cloud BMW Maps.

Attention : si les prix sont déjà connus, le lancement commercial n’aura lieu qu’en octobre 2024.

Modèle Energie Série 1 Série 1

M Sport Design Série 1

M Sport M Performance BMW 120d Diesel 41.500€ 42.800€ 44.950€ BMW 120 Essence 38.900€ 40.200€ 42.350€ BMW M135 xDrive / / / 57.200€

