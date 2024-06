Voici le prix de la Volkswagen ID.7 GTX, avec ses 340 ch

Volkswagen ID.7 GTX

Volkswagen dévoile les nouveaux modèles ID.7, combinant performances solides et autonomie étendue. Ces véhicules électriques promettent de répondre aux besoins variés des conducteurs, tant en termes de puissance que de distance. Même si les prix restent conséquents, et le design pas forcément fédérateur…

ID.7 GTX : la plus « sportive »

L’ID.7 GTX est présentée comme une berline sportive à transmission intégrale électrique, offrant une puissance de 250 kW (340 ch). Elle atteint les 100 km/h en 5,4 secondes et dispose d’une autonomie allant jusqu’à 595 km (WLTP). Sa batterie de 86 kWh peut se recharger de 10 à 80 % en 26 minutes grâce à la charge rapide de 200 kW.

Face à la Tesla Model 3, l’ID.7 GTX peut ainsi se placer face à la déclinaison Grande Autonomie transmission intégrale, facturée 48990 euros ( 0 à 100 km/h en 4,4 s, et 629 km d’autonomie ). Mais le tarif de la Volkswagen n’est pas aussi compétitif…Il faudra en effet compter 63 155 euros pour l’ID.7 GTX, selon le tarif allemand.

L’ID.7 GTX se distingue par ses jantes en alliage de 20 pouces et ses phares à LED IQ.LIGHT avec logos Volkswagen éclairés. À l’intérieur, elle offre des sièges chauffants avec surpiqûres rouges et un éclairage d’ambiance à 30 couleurs. Parmi les équipements de série, on trouve l’App-Connect sans fil, un affichage tête haute en réalité augmentée, et un assistant vocal IDA avec ChatGPT intégré.

Le modèle ID.7 GTX Tourer offre une capacité de chargement accrue avec un volume de coffre allant jusqu’à 605 litres. Il présente les mêmes performances que la berline GTX, passant de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et offrant une autonomie de 585 km.

ID.7 Pro S et ID.7 Tourer Pro S : autonomie accrue

Les nouvelles versions Pro S, équipées d’une batterie de 86 kWh, augmentent l’autonomie des modèles ID.7. L’ID.7 Pro S atteint jusqu’à 709 km, tandis que l’ID.7 Tourer Pro S offre une autonomie de 690 km.

Les prix des nouvelles ID.7

À partir du 6 juin, Volkswagen ouvre les commandes en Allemagne pour quatre nouvelles versions de l’ID.7 : ID.7 GTX, ID.7 GTX Tourer, ID.7 Pro S et ID.7 Tourer Pro S. Les prix débutent à partir de 58 985 euros pour l’ID.7 Pro S. L’ouverture des commandes en France suivra prochainement.

Volkswagen ID.7 GTX

Volkswagen ID.7 GTX

Volkswagen ID.7 GTX