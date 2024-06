Nouveau BMW X3 : la première photo a fuité !

Très attendue, la nouvelle génération du BMW X3 aurait semble-t-il fuité sur internet. Cette image vient tout juste d’être révélée, et semble en effet très réaliste au vu des dernières images de prototypes qu’on a pu voir ces dernières semaines.

Un design totalement repensé

La nouvelle génération du X3 viendra bientôt concurrencer les Mercedes GLC et Audi Q5, avec un design totalement repensé. Le X3 série G01 commence doucement à dater, et n’est effectivement plus en phase avec les derniers modèles de la marque.

Sur cette première image, on a immédiatement la sensation d’être face à un X1 bodybuildé. Plus large et plus massif, le X3 reprend à son compte le traitement épuré des flancs, avec les palettes pour l’ouverture des portes. La calandre très verticale profite de la dernière technologie du moment, puisque son cerclage est rétro-éclairé ! L’innovation en revanche est la présence d’un habillage de calandre inédit, avec des traits verticaux accompagnés de traits obliques. Un motif plutôt original, qui n’est pas de mise sur un X1. Les projecteurs bénéficient d’une signature lumineuse également en phase avec les dernières créations bavaroises comme la nouvelle Série 1, avec deux traits verticaux mais qui se poursuivent sur la partie basse des projecteurs avec deux traits horizontaux et parallèles. On retrouve la touche de bleu qui caractérisait il y a peu la technologie laser, et qui est toujours associée aux projecteurs full LED optionnels les plus puissants ( adaptatifs…. ).

Ici les écopes latérales du bouclier sont très fines, puisqu’il ne s’agit visiblement pas d’une version M Sport. La présence d’un sabot de protection teinte aluminium fait plutôt penser à la finition X Line. On retrouve également l’aluminium pour les barres de toit, alors que les version M Sport miseront plutôt sur du noir brillant.

L’hybridation sera de mise

Les plus observateurs remarqueront la prise de recharge sur l’aile avant, qui sera de mise sur les modèles hybrides rechargeables. Le nouveau X3 xDrive 30e devrait d’ailleurs profiter lui aussi de la plus grosse batterie qui vient d’arriver sur la nouvelle Série 3, avec près de 20 kWh. L’autonomie devrait donc tourner autour de 100 km, une condition importante pour ne pas voir les rejets de CO2 exploser en 2025, quand le cycle d’homologation des voitures hybrides rechargeable aura été recalculé.

Il nous faut maintenant attendre la présentation officielle du nouveau BMW X3, qui devrait avoir lieu ce mois-ci.