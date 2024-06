Nouveau BMW X3 2024 : les points à retenir

nouveau BMW X3

Le nouveau BMW X3 est désormais présenté officiellement, après la fuite d’une image quelques jours plus tôt. Totalement revu, ce rival des Audi Q5 et Mercedes GLC adopte un nouveau design et nous est présenté avec une gamme de motorisations thermiques. Il faudra encore patienter pour sa déclinaison électrique iX3.

Un design revisité

Les designers BMW ont appliqué le nouveau design au X3, qui est radicalement transformé et s’impose immédiatement comme un gros X1. Un modèle qui cartonne d’ailleurs sur le marché français, ce qui veut dire que ce design semble plaire au plus grand nombre. Pas de réelle prise de risque donc pour BMW, qui apporte toutefois quelques nouveautés comme la calandre rétro-éclairée, et une nouvelle signature lumineuse.

Pour le reste on retrouve le traitement épuré des flancs, avec les nouvelles palettes d’ouverture de portes. L’arrière sera assez facilement reconnaissable avec une forme de feux inédite.

Avec 4,75 m de long, le nouveau X3 est plus long de 32 mm que le modèle sortant.

nouveau BMW X3

Les motorisations du nouveau BMW X3 2024

En France, le BMW X3 30e xDrive Hybride Rechargeable devrait être une version très prisée. En 2024, elle permet d’échapper au malus écologique malgré une puissance et des performances déjà très respectables. Cette motorisation reprend le 4 cylindres 2.0 de 190 ch qu’on trouve sur de nombreux modèles de la marque, alors qu’un moteur électrique est intégré dans la boite automatique à 8 rapports. Cette motorisation est également proposée sur la nouvelle BMW Série 3 330e 2024.

BMW vient de remplacer la batterie de ce moteur, avec une capacité portée à 22,1 kWh en capacité brute. L’autonomie augmente sérieusement, avec désormais 90 km en électrique. Avec 299 ch de puissance cumulée, ce X3 passe de 0 à 100 km/h en 6,2 s.

Cette version hybride rechargeable est la seule de la gamme, complétée par deux propositions essence et un bloc diesel.

En entrée de gamme, le BMW X3 20 xDrive dispose d’un 2.0 essence avec système d’hybridation légère 48V. La puissance est de 208 ch, mais les rejets de CO2 situés entre 156 et 164 g le feront écoper d’un malus compris entre 3331 euros et 5404 euros.

Le sommet de la gamme est constitué du BMW X3 M50 xDrive, avec un 6 cylindres en ligne de 3,0 L de cylindrée qui développe pas moins de 398 ch pour un couple de 580 Nm. De quoi assurer avec seulement 4,6 secondes pour le 0 à 100 km/h.

Avec au minimum 177 g de rejets ( merci l’hybridation 48V ), ce SUV sportif se contente d’un malus écologique de 17 247 euros.

L’offre diesel est succincte, avec le seul BMW X3 20d xDrive. Avec 197 ch et une hybridation légère, cette motorisation se contente au minimum d’un malus de 2 726 euros. Pas mal…

Le nouveau BMW X3

A l’intérieur du X3 2024

L’intérieur de l’ancien X3 commençait un peu à dater face aux derniers modèles de la marque. La nouvelle planche de bord fera immédiatement oublier l’ancienne, avec l’arrivée du BMW Curved Display, et du nouveau système d’exploitation BMW 9 avec fonction Quickselect. Ce sont deux dalles de 12,3″ pour l’instrumentation et de 14,9″ pour l’écran central qui assurent le spectacle. On remarque aussi la présence d’inserts dont les couleurs varient avec des effets lumineux dynamiques !

Désormais BMW mise sur un nouveau design de volant, avec méplat en partie inférieure. Citons également le nouveau revêtement de planche de bord en cuir synthétique fabriqué à partir de polyester recyclé. La sellerie de base est en Econeer, un matériaux similaire et recyclé. Deux autres choix sont possibles : cuir Veganza et cuir Merino BMW Individual. Seule la dernière proposition utilise donc du cuir animale, qui tend à se raréfier dans l’automobile.

Côté coffre, comptez 570 litres pour les versions classiques du nouveau BMW X3, et 460 litres pour la version PHEV, soit un petit peu plus que l’ancien modèle ( 450 à 550 litres ).

La planche de bord du nouveau X3

Les prix du nouveau X3

BMW commercialisera son nouveau X3 en fin d’année, avec une production qui aura lieu aux Etats-unis et en Afrique du sud. Pour la France, les tarifs sont déjà connus et débutent à 63900 euros en essence et à 64900 euros en diesel. Une version 30e xDrive M Sport réclame elle 74950 euros, un prix avant d’ajouter les options qui vont bien…

Le X3 sortant a été produit à 1,9 million d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 2017, il s’agit d’un best-seller pour BMW. Le nouveau semble bien parti avec tout ce qu’il faut pour réussir son entrée sur un marché très disputé.

Modèle Energie X3 X3 Finition

M Sport BMW X3 20 xDrive Essence 63.900€ 67.650€ BMW X3 M50 xDrive / 89.900€ BMW X3 30e xDrive Hybride Rechargeable 71.900€ 74.950€ BMW X3 20d xDrive Diesel 64.900€ 68.650€

