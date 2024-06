L’Alfa Romeo Junior Veloce s’offre un moteur électrique de 280 ch

Alfa Romeo avait annoncé un Milano Veloce fort de 240 ch, ce sera finalement un Junior Veloce avec 280 ch ! Le niveau de puissance sera-t-il aussi partagé par les Abarth 600e et Lancia Ypsilon HF ?

Plus de puissance que prévu

Le premier SUV électrique d’Alfa Romeo souhaite marquer les esprits avec une vraie sportivité. La marque insiste d’ailleurs sur les essais presse internationaux, qui auront lieu sur le fameux circuit de Balocco.

Pour l’heure, les performances du nouveau Junior Veloce de 280 ch ne sont pas encore annoncées, mais cela ne devrait pas tarder. Alfa précise aussi des éléments dynamiques adaptés au niveau de puissance : des barres antiroulis avant et arrière majorées, un différentiel Torsen, des étriers de freins fixes monoblocs à quatre pistons, des disques de 380 mm à l’avant, et une direction recalibrée pour être plus directe. Les pneumatiques seront généreux avec un diamètre de 20″, et seront des pneus dits sportifs. Enfin, dernier élément : une suspension abaissée de 25 mm sur cette version.

Il faudra donc se satisfaire des données moteurs affichées à 207 kW, pour un couple moteur de 380 Nm. Alors, le nouveau Junior Veloce sera-t-il véritablement sportif ? Ce SUV sera une traction avant, et devra aussi affronter des rivaux parfois plus puissants. Chez Volvo, l’EX30 Twin Motor Performance affiche fièrement une puissance de 428 ch, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 s seulement !

Quel prix pour le Junior Elettrica Veloce ?

Mais en attendant l’arrivée de cette version Veloce au catalogue, le Junior Elettrica doit pour l’instant se contenter de 156 ch, comme un Peugeot e-2008. Il est proposé à partir de 38500 euros prix catalogue, et même à 37700 euros en tarif en ligne. Le tout avant de soustraire le bonus écologique de 4000 euros ! La version Speciale elle, est facturée 40500 euros. Combien coûtera ce Junior Elettrica Veloce ? Il est probable que le prix dépasse les 45000 euros, voire davantage. Attention, le Volvo EX30 pré-cité s’affiche à partir de 50850 euros seulement avec un niveau de puissance largement supérieur.