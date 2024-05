Lancia Ypsilon HF : la sportive arrive en 2025

Lancia Ypsilon HF

Avant même que la nouvelle Ypsilon arrive sur le marché, Lancia nous présente son Ypsilon HF. Une version survitaminée, exclusivement proposée en électrique ! Dans le même temps la marque italienne a aussi annoncé son retour en rallye, avec une Ypsilon Rally 4 HF qui sera elle motorisée par un bloc essence.

Une Ypsilon HF forte de 240 ch

Alors que la Lancia Ypsilon électrique est motorisée par un bloc de 156 ch, sa version sportive HF va pousser le curseur à 240 ch. C’est donc la même configuration que celle annoncée sur une cousine italienne de Stellantis, j’ai nommé l’Abarth 600e. Lancia annonce déjà un chrono, le 0 à 100 km/h qui sera effectué en seulement 5,8 secondes.

En dehors de voies élargies, il est probable que la motricité soit améliorée par la présence d’un différentiel à glissement limité. Rien n’a été dit sur la batterie, ni sur sa capacité, qui pourrait rester à 54 kWh. Esthétiquement, ces premières images nous montrent un kit carrosserie spécifique, avec un bouclier avant totalement remanié. Siglé HF, celui-ci présente des écopes latérales avec un traitement noir mat, et une partie centrale noire qui comprend une prise d’air centrale. On remarque aussi de généreuses jantes alliage, et une suspension rabaissée. A l’intérieur, l’Ypsilon HF reçoit un volant à méplat siglé HF, une tablette siglée ( ça fait très sportive… ), et des sièges spécifiques au maintien renforcé.

Cette nouvelle sportive sera une rivale de l’Alpine 290, mais aussi des futures Volkswagen ID.2 GTI, et Cupra Raval. La catégorie des petites sportives se tourne donc majoritairement vers l’électrique…tout comme la marque Lancia, qui ne proposera plus de moteur thermique dès 2028.

Cette nouvelle Lancia Ypsilon HF sera commercialisée en juin 2025. La marque annonce au passage que les prochaines Lancia auront elles aussi droit à des versions HF, en l’occurence les Gamma et Delta.

