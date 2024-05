Audi RS 4 Avant edition 25 years : l’édition anniversaire

Audi RS 4 Avant edition 25 years

Pour célébrer les 25 ans de la RS 4 Avant, Audi nous a concocté une série anniversaire : l’Audi RS 4 Avant edition 25 years. Une édition très limitée, puisque seulement 250 exemplaires sont prévus pour toute l’Europe ! Un collector en herbe, d’autant plus que l’actuelle RS 4 Avant est sans doute la dernière à faire l’impasse sur l’hybridation…

Les différences de cette série très limitée

Première modification qui intéressera les amateurs d’ultra-sportives : une puissance réhaussée ! Le V6 2,9 L biturbo passe ainsi de 450 à 470 ch et un couple de 600 Nm. Les performances évoluent avec un 0 à 100 km/h effectué en seulement 3,7 secondes, soit 0,4 seconde plus vite que la RS 4 Avant. Dans le même temps la vitesse maxi a été portée à 300 km/h.

Techniquement, cette nouvelle déclinaison profite aussi en série d’un freinage céramique RS. Plus basse de 10 mm, cette Audi RS 4 Avant edition 25 years peut encore être abaissée de 10 mm de plus chez son partenaire Audi Sport, soit 20 mm de moins que la RS 4 Avant classique. La sportive sera bien assise sur la route, avec de belles jantes alliage 20″ usinées chaussées en pneumatiques haute performance Pirelli P Zero Corsa. Ces jantes forgées sont aussi marquées par un déport augmenté ! Mais ce n’est pas tout puisque la voiture est livrée avec un deuxième jeu de roues ! Il s’agit de jantes alliage 20″ chaussées cette fois-ci en pneumatiques Pirelli P Zero Trofeo RS semi-slick et du système Pirelli Track Adrenaline. Avec des capteurs sophistiqués, il est possible de contrôler en temps réel la pression et la température des pneus, via une application sur smartphone.

Et enfin le son n’est pas oublié avec un système d’échappement sport RS plus. Les clients recevront aussi une paire de gants réalisée par Alpinestars, avec l’inscription RS 4 edition 25 years.

Une présentation très soignée

Esthétiquement, cette Audi RS 4 Avant edition 25 years se dispense de barres de toit. Elle reçoit des feux arrière avec un traitement noir, des anneaux et des monogrammes « RS 4 » en noir brillant, des phares Audi Matrix LED avec un cerclage foncé, et des inscriptions RS 4 edition 25 years sur les custodes arrière. Un pack Carbone mat complète l’ensemble avec de nombreux éléments en carbone : déflecteurs latéraux à l’avant, inserts de bas de caisse, diffuseur, boîtiers des rétroviseurs extérieurs et lame avant.

A l’intérieur, le numéro de la série limitée sera apposé sur la console centrale. Les sièges baquets RS avec surpiqûres en nid d’abeille et dossier en carbone sont agrémentés d’une sellerie avec une combinaison cuir / Dinamica en noir profond et des surpiqûres jaunes. Ce qui rappelle la RS4 Sport de 2001.

Le prix de ce petit bijou a été fixé à 158000 euros, ce qui ne devrait pas déranger la clientèle d’un tel engin.

