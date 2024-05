Cupra Tavascan : toutes les infos sur ce SUV électrique

Cupra Tavascan

Cupra va étendre sa gamme très rapidement avec un deuxième modèle élecrique après la compacte Born : le Tavascan. Ce nouveau SUV coupé électrique fait suite au concept dévoilé au salon de Francfort en 2019. Ce modèle est annoncé ni plus ni moins comme l’incarnation de la marque pour sa vision du futur, et sera commercialisé dès cette année.

Les détails sur le nouveau SUV coupé Tavascan

Esthétiquement, le Tavascan profite d’un design affirmé moins passe partout que celui de ses cousins Volkswagen ID. Son gabarit est assez imposant, avec 4,64 m de long par 1,86 m de large et 1,59 m de haut. Soit un gabarit très proche de l’ID.5 !

Sa face avant se démarque par son logo illuminé, et par la technologie CUPRA Lighting Concept. L’éclairage Matrix LED dont l’efficacité est démontrée depuis de nombreuses années s’accompagne ici d’une nouvelle signature lumineuse qui utilise trois triangles. On la retrouve naturellement au niveau des feux arrière.

Le style est signé Alberto Torrecillas, et devrait également inspirer les prochaines Cupra dont nous avons déjà eu un premier aperçu via des prototypes.

Ce SUV coupé est monté sur de belles jantes alliage en 21″, mais des montes 19″ et 20″ sont aussi au programme. La palette de teintes de carrosserie est déjà annoncée : Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Urano Grey, Hypernova Red et Century Bronze Matt.

A l’intérieur, les designers ont là aussi été bien inspirés avec une planche de bord enveloppante, qui présente une console centrale flottante. En dehors des touches cuivrées omniprésentes pour la marque espagnole, on notera aussi la présence d’un généreux écran central de 15″. La capacité du coffre est digne d’une familiale, avec 540 litres.

Cupra Tavascan 2024

Deux motorisations puissantes pour le nouveau Tavascan

Basé sur la plate-forme électrique MEB du groupe Volkswagen, le Cupra Tavascan est annoncé avec deux motorisations. La première est la nouvelle motorisation électrique développée par Volkswagen, qui offre 210 kW, soit 286 ch.

La performance n’est pas oubliée : le Cupra Tavascan VZ plus puissant dispose de deux moteurs, pour une puissance totale de 250 kW, soit 340 ch. La présence de deux moteurs s’accompagne de fait d’une transmission intégrale électrique, ce qui profite à la motricité et aux accélérations…Cette version se contente ainsi de 5,6 s pour l’exercice du 0 à 100 km/h !

Cupra annonce la présence d’une direction progressive, mais aussi de la technologie de châssis Sport DCC, et de projecteurs Matrix LED.

Côté autonomie, Cupra annonce un 520 km avec une batterie lithium-ion de 77 kWh, soit moins que les Renault Scenic E-TECH et Peugeot e-3008 les mieux dotés. Le Tarascan V avec son unique moteur de 286 ch ira plus loin, avec 562 km. Cette version passe de 0 à 100 km/h en 6,8 s. De série l’équipement de cette version V comprendra : jantes alliage 19″ Aero, feux arrière 3D, système Keyless, aide au stationnement avant et arrière, sièges baquets en textile recyclé, écran central 15″ avec système de navigation, Connected Travel Assist et climatisation 3 zones.

S’il a été conçu en Espagne, ce nouveau SUV sera produit en Chine dans l’usine Seat d’Anhui. Une première pour Cupra, qui produisait jusqu’à présent ses modèles en Europe.

Cupra aura une marque entièrement électrique d’ici 2030 : ce nouvel engin va permettre à Cupra de progresser sur ses ventes électriques. Deux autres modèles électriques sont attendus : la petite UrbanRebel programmée pour 2025, équivalent de la Volkswagen ID.2, et le SUV Terramar qui arrivera également en 2024. Leur arrivée d’ici 2025 signera une gamme entièrement renouvelée.

Pour l’instant, Cupra vise un objectif raisonnable de 50.000 Tavascan produits chaque année.

Cupra Tavascan 2024

Cupra Tavascan 2024

Cupra Tavascan 2024

Cupra Tavascan 2024

Cupra Tavascan 2024