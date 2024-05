La BMW Série 3 évolue encore : voici les nouveautés pour 2024

La BMW Série 3 2024

Restylée en 2022, la BMW Série 3 type G20 ( et G21 en Touring ) évolue à nouveau. BMW fait profiter son best-seller de mises à niveau essentiellement techniques, qui concernent toute la gamme ainsi que les versions hybrides rechargeables 330e.

La BMW 330e gagne en autonomie

Les amateurs de modèles hybrides rechargeables et les flottes d’entreprise devraient être intéressés par l’évolution des BMW 330e. Proposée en berline, Touring, xDrive ou propulsion, cette déclinaison conserve sa motorisation composée d’un 2.0 de 184 ch sous le capot avant et d’un moteur électrique de 109 ch, pour 292 ch en puissance totale.

En revanche la batterie passe à une capacité supérieure : 19,5 kWh en capacité nette. Cette nouvelle batterie haute tension est issue de la Technologie eDrive de 5ème génération, et double presque l’autonomie électrique qui peut désormais atteindre 101 km sur la berline et 97 km sur le break.

Le chargeur embarqué permet une rechargea en courant alternatif triphasé jusqu’à 11 kW, ce qui réduit le temps de charge à 2h15. En revanche pas de charge rapide DC, qui est pourtant maintenant proposée sur des modèles PHEV concurrents du groupe Volkswagen, dommage.

On notera aussi au passage que si fut un temps les BMW 330 étaient proposées en essence, diesel et hybride rechargeable, seule cette solution hybride subsiste désormais.

La gamme diesel a en effet été réduite aux 318d, 320d xDrive et M340d xDrive. En essence subsistent les 318i, 320i xDrive, et M340i xDrive. Exit les 316d et 320e présentes en 2022.

Désormais la boîte de vitesses automatique Sport avec palettes est présente sur toutes les motorisations, à l’exception des 318d et 318i.

La seule Série 3 hybride rechargeable est la 330e

Les autres changements sur la nouvelle BMW Série 3

On ne peut pas parler de restyling, mais BMW en a tout de même profité pour ajouter de nouvelles teintes au catalogue ( Arctic Race Blau et Fire Red ), ainsi que 3 nouveaux dessins de jantes alliage 19″. ( voir photo ci-dessus ).

A l’intérieur, le nouvel écran BMW Curved Display était déjà arrivé au dernier restyling, mais il profite du nouveau système d’exploitation BMW 8.5. Le BMW iDrive avec « QuickSelect » favorise les commandes vocales, mais aussi les accès sur l’écran tactile avec de nouveaux widgets. L’habitacle profite aussi de nouveaux inserts décoratifs en Dark Graphite mat, d’un éclairage autour des buses centrales qui ont été revues, et d’un nouveau revêtement en Sensatec pour l’option qui permet de recouvrir la planche de bord.

L’équipement de série de la nouvelle BMW Série 3 évolue à la hausse, avec dès le premier niveau de finition un nouveau volant avec méplat, les sièges chauffants, de l’alarme antivol, du Parking Assistant avec caméra de recul et système de manœuvres automatiques et de la Personal e-SIM.

BMW lancera la production de son nouveau modèle dès le mois de juillet, dans les usines de Munich ( Touring ) et de San Luis Potosi au Mexique ( berline ).

Nouvelle teinte et nouvelles jantes pour cette Série 3 2024

Les prix de la nouvelle BMW Série 3 2024

BMW fait aussi évoluer les prix à la hausse, puisqu’en 2022 le premier prix débutait à 43900 euros pour une 316d, et à 42600 euros pour une 318i. Désormais l’offre en diesel démarre au-delà de 50000 euros, alors que l’essence est proposé à partir de 48700 euros. Une sacrée hausse, qui concerne aussi la 330e, qui a pris 4600 euros au passage.

Tarifs nouvelle BMW Série 3 Berline

Modèle Energie Série 3 Série 3

Finition M Sport BMW 318d Diesel 50.700€ 55.050€ BMW 320d xDrive 56.200€ 60.550€ BMW M340d xDrive / 72.500€ BMW 318i Essence 48.700€ 53.050€ BMW 320i xDrive 53.200€ 57.550€ BMW M340i xDrive / 72.500€ BMW 330e Hybride Rechargeable 61.400€ 64.450€ BMW 330e xDrive 63.900€ 66.950€





Tarifs nouvelle BMW Série 3 Touring

Modèle Energie Série 3 Série 3 finition

M Sport BMW 318d Diesel 52.000€ 56.350€ BMW 320d xDrive 57.500€ 61.850€ BMW M340d xDrive / 73.800€ BMW 318i Essence 50.000€ 54.350€ BMW M340i xDrive / 73.800€ BMW 330e Hybride Rechargeable 62.700€ 65.750€ BMW 330e xDrive 65.200€ 68.250€

Un nouveau volant fait son apparition

La BMW Série 3 gagne de nouveaux coloris

La BMW Série 3 berline demeure un best-seller mondial