Volkswagen ID.3 GTX : toutes les infos sur la compacte sportive

Volkswagen ID.3 GTX

Restylée l’année dernière, la compacte Volkswagen ID.3 ne rencontre pas le succès escompté par la marque. De nombreuses raisons peuvent expliquer cela, dont certaines seront malheureusement impossibles à résoudre par cette génération…Afin de relancer les ventes de sa compacte électrique, Volkswagen mise désormais sur le sport avec une première ID.3 GTX plus puissante que jamais. Un moyen de surfer sur l’image GTI très populaire sur sa soeur thermique, l’éternelle Golf.

Deux versions différentes pour l’ID.3 GTX

Ce n’est pas une, mais deux ID.3 sportives qui nous attentent : l’ID.3 GTX, et l’ID.3 GTX Performance. Deux déclinaisons, dans la logique de ce que proposait Volkswagen sur sa Golf GTI ( normale et Performance, puis normale et Clubsport ).

Sans grande surprise, l’ID.3 GTX s’offre le meilleur moteur électrique développé en interne par Volkswagen : le nouveau moteur de 286 ch, inauguré il y a quelques mois par l’ID.7.

Avec 326 ch et un couple de 565 Nm, l’ID.3 GTX Performance va encore plus loin ! De quoi changer l’image de cette compacte qui manquait jusqu’à présent de caractère…

Un niveau de puissance qui était plutôt celui de la Golf R ! Mais attention aux comparaisons, car cette dernière bénéficie d’une transmission intégrale, ce que n’aura jamais l’ID.3.

Avec un 0 à 100 km/h en 5,6 s, la Volkswagen ID.3 GTX Performance peut tout de même rivaliser avec une Golf GTI Clubsport, ce qui est déjà sympathique. Cette version bénéficierait même d’un nouveau pack de batterie à peine plus performant : il affiche 79 kWh contre 77 kWh pour l’autre version. Et ce n’est pas tout, puisque la version Performance profite aussi d’un élément technique appréciable : le système DCC de réglage adaptatif du châssis.

La suspension est d’ailleurs rabaissée de 10 mm à l’avant, et de 15 mm à l’arrière.

Avec de tels arguments, l’ID.3 peut prétendre concurrencer des modèles électriques « plus fun » mais généralement venus de Chine : Smart #1 Brabus, Volvo EX30 et MG4 XPower, par exemple.

Le style GTX apporte un petit plus

La présentation spécifique GTX qui va bien

Extérieurement, les ID.3 GTX se distinguent par un bouclier avec une entrée d’air noire indépendante en forme de losange, et des feux de jour redessinés. Malgré tout le design reste très ( trop ) dans l’esprit de la sage compacte, il sera impossible de se dire qu’on a une petite sportive qui déboule dans son rétro…

Autres éléments distinctifs : des jantes 20″ Skagen montées en série, et un diffuseur arrière spécifique. L’intérieur reçoit aussi des touches de rouge, sur la sellerie et le volant. En revanche les sièges « Sport Top » sont en option, avec revêtement textile ou velours.

Pour l’instant les tarifs de ces deux nouvelles versions sont inconnus : il faudra donc un peu patienter pour savoir si les ID.3 GTX peuvent s’imposer sur le segment. Cupra aussi vient de présenter l’équivalent : la Cupra VZ, forte de 325 ch.

Le hayon est siglé GTX

Les jantes inédites 20″ sont montées en série

Signature lumineuse spécifique à la version GTX

L’habitacle est revisité façon GTI

Les sièges Top Sport sont malheureusement optionnels