Le break Volkswagen ID.7 Tourer GTX s’offre une cure de puissance

Volkswagen ID.7 Tourer GTX

A peine arrivée au catalogue, la nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer se décline déjà en version sportive GTX. Un mal nécessaire pour l’image du modèle mais aussi pour les ventes, alors que cette version GTX représente 20 % du volume des ID.4 et ID.5. Voici les changements apportés par cette version, qui devient la plus dynamique de la gamme.

Un grand break puissant

Volkswagen aime les grands breaks : la nouvelle Passat par exemple, a été reconduite exclusivement sous cette forme. Et ce modèle thermique sera bientôt rejoint en concession par cette ID.7 Tourer, la première du nom.

Au programme de l’ID.7 Tourer GTX : une double motorisation, avec un nouveau moteur à l’avant et un second à l’arrière, ce qui permet de bénéficier d’une transmission intégrale. La puissance cumulée des deux moteurs est de 340 ch, contre 286 ch pour les versions Pro S classiques ( propulsion arrière à moteur arrière APP550 ). Avec une batterie de 86 kWh, l’autonomie reste d’un bon niveau : 625 km.

Le profil est dynamisé par les jantes alliage spécifiques

Une préparation esthétique complète

Esthétiquement, la recette est la même que sur la nouvelle Volkswagen ID.3 GTX : ce break lui emprunte même ses jantes alliage 20″ Skagen ! On retrouve aussi la même signature lumineuse, intégrée au bouclier revu par rapport à la version standard mais avec un dessin qui reste très sage. A l’arrière, même chose avec un diffuseur inédit.

A l’intérieur, les sièges avec appuie-tête intégrés se distinguent par les logos GTX perforés. Du rouge fait ensuite son apparition sur les surpiqûres du volant GTX, la planche de bord, et la sellerie.

Ce break conserve son avantage principal : jusqu’à 1 714 litres de volume de chargement.

Il existe encore peu de rivales de ce modèle : les breaks électriques ne sont pas légion. Mais BMW vient tout de même de lancer son i5 Touring, et on imagine que de nouveaux modèles allemands devraient suivre. Chez Audi, on prépare en effet une A6 e-tron capable de rivaliser avec le modèle BMW.

Les prix et les performances de ce nouveau break Volkswagen ID.7 Tourer GTX sont encore inconnus. D’autres modèles GTX sont prévus : l’ID.Buzz devrait suivre, avec une présentation dans une semaine tout juste !

Volkswagen ID.7 Tourer GTX

Les logos GTX jusque sur les portes avant

Mais aussi sur le hayon arrière !

l’intérieur de la nouvelle ID.7 Tourer GTX