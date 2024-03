Conclusion essai Jeep Avenger e-Hybrid : notre avis

Le Jeep Avenger a déjà enregistré 70.000 réservations depuis son lancement

Développée et dessinée à Turin, produite en Pologne, cette Jeep vise le marché européen : elle est plus européenne qu’américaine.

Avec un petit gabarit et une motorisation hybride de 100 ch, le Jeep Avenger vise juste. Il se présente comme un crossover urbain parfaitement assumé, avec un format et un poids raisonnable. Une approche rare, qu’on ne peut qu’applaudir dans le segment.

Cette motorisation hybride de 100 ch est donc parfaitement adaptée à l’Avenger, et Jeep a su contenir le prix d’appel qui reste accessible. On apprécie également la possibilité d’avoir une version toute équipée : il faudra en revanche composer avec une qualité de finition moyenne, et une habitabilité arrière forcément limitée. Le nouveau Jeep Avenger e-Hybrid a donc de solides arguments pour séduire et convaincre, même si on est loin d’un sans faute.

On a aimé :

-Design réussi

-Agrément de conduite en général

-Consommation contenue

-Equipements disponibles

-Prix en entrée de gamme

On n’a pas aimé

-Qualité de finition décevante

-Habitabilité arrière limitée

-confort des sièges avant



[Show as slideshow] 2 ►