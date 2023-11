Ferrari 499P Modificata : jouet ultime pour gentlemen drivers

Ferrari 499P Modificata

Avez-vous déjà rêvé de vivre la gloire de la légendaire course d’endurance des 24 heures du Mans ? Désormais, ce rêve pourrait devenir réalité grâce à la nouvelle Ferrari 499P Modificata, une version spéciale de la voiture qui a permis à Ferrari de remporter le Mans en 2023, une première en plus de cinquante ans.

Dédiée à la piste, mais pas à la compétition

Développée dans le cadre du tout nouveau programme Sport Prototipi Clienti de Ferrari, la 499P Modificata est en réalité une réplique de la voiture gagnante du Mans. Toutefois, cette gloire a un prix, et pas des moindres, car la 499P Modificata est proposée à un prix qui dépasserait les 5 millions d’euros. Cependant, il convient de noter qu’il y a une petite condition : cette voiture de course ne peut pas être utilisée en compétition, car Ferrari précise qu’il s’agit d’un prototype conçu exclusivement pour une utilisation sur circuit non compétitive. Les propriétaires de la 499P Modificata, qui seront extrêmement rares, auront tout de même la possibilité de tester les performances de la voiture lors de journées privées sur circuit ou lors d’événements spéciaux organisés par Ferrari.

La révélation de la Modificata a eu lieu sur le circuit de Mugello lors de la célébration en 2023 du programme de course clients de Ferrari appelé Finali Mondiali. Ferrari qualifie sa clientèle de « très sélecte » et ces chanceux pourront découvrir la 499P dans sa forme la plus extrême. La Modificata bénéficie d’améliorations au niveau de son châssis, de son intérieur et de sa motorisation, sans être limitée par les réglementations de la FIA. Alors que la 499P de course était limitée à une puissance totale de 671 ch, la Modificata atteint les 846 ch en utilisant le même moteur V6 biturbo de trois litres dérivé de la supercar Ferrari 296 GTB. La puissance est transmise via une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports.

Ferrari 499P Modificata

Là où les réglementations de la FIA empêchent la 499P d’activer son moteur électrique d’essieu avant à des vitesses inférieures à 190 km/h, la Modificata, quant à elle, propulse ses roues avant dès le départ, ce qui en fait une voiture à quatre roues motrices en permanence.

La Modificata a été développée pour les « gentlemen drivers », mais comme peu de gens possèdent les compétences des trois pilotes victorieux du Mans de Ferrari, James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi, les amortisseurs, les ressorts et les barres anti-roulis ont été ajustés pour offrir un comportement plus prévisible.

L’extérieur de la Modificata est identique à celui de sa cousine du Mans, jusqu’à la livrée. L’intérieur reprend également l’aménagement de la voiture de course avec une disposition monoplace et un volant de course.

Pour ceux qui sont prêts à investir dans cette rareté, Ferrari offre un package complet qui comprend le transport de la voiture vers chacun des circuits du programme Sport Prototipi Clienti, ainsi que de l’assistance en bord de piste et de l’entretien.

Avis aux amateurs…( fortunés ).

Ferrari 499P Modificata

Ferrari 499P Modificata

Ferrari 499P Modificata

Ferrari 499P Modificata

Ferrari 499P Modificata