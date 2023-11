Nouvelle Mini Cooper E électrique : que vaut l’entrée de gamme à 34000 euros ?

Nouvelle Mini Cooper E électrique

La nouvelle Mini Cooper E électrique est désormais disponible au configurateur Mini. Et la bonne nouvelle, c’est que la petite citadine est désormais proposée à partir de 34000 euros, soit moins que le modèle sortant ! La fabrication en Chine y est certainement pour quelque chose…Mais attention, en attendant que la production de cette Mini électrique soit rapatriée en Angleterre, le bonus écologique risque donc fort de disparaitre pour le marché français. Alors, que vaut cette nouvelle Mini Cooper d’entrée de gamme à 34000 euros ?

Equipement de série de la Mini Cooper E 2024

Extérieurement, la nouvelle Mini Cooper joue la carte de la sobriété : elle fait l’impasse sur le chrome, et se contente de jantes alliage 16″. Les phares et feux arrière sont à LED.

A l’intérieur, la dotation comprend la climatisation automatique deux zones, le pack d’éclairage avec lampes d’ambiance, des lampes de lecture et lampes de miroir de courtoisie, un volant réglable en hauteur et en profondeur, le détecteur de pluie, l’allumage automatique des projecteurs, la radio numérique DAB, et l’Unité d’interaction MINI avec un écran central circulaire de 24 cm de diamètre avec technologie OLED. Navigation, Apple Car Play et Android Auto, interaction vocale sont de la partie.

Les aides à la conduite comprennent l’Alerte de collision avant avec intervention sur les freins, l’alerte de sortie de voie, le Régulateur de vitesse dynamique, l’assistant de stationnement avec contrôle actif de la distance et caméra de recul, et l’assistant de conduite avec aide au maintien de la trajectoire, détection des angles morts, prévention des collisions arrière et alerte de sortie de véhicule.

Cette finition Essential est donc très correctement dotée.

Nouvelle Mini Cooper E électrique

Moteur et autonomie de la nouvelle Mini Cooper E

Qui dit Cooper E dit puissance : le niveau développé est de 184 ch, de quoi déjà mettre à l’amende de nombreuses rivales. Les performances sont dignes d’une petite sportive, avec un temps de 7,3 s pour passer de 0 à 100 km/h.

La batterie est de taille moyenne : le pack de 40,7 kWh permet d’afficher une autonomie de 305 km en cycle WLTP.

Face à elle, une Peugeot e-208 restylée est moins puissante avec 156 ch, mais se rattrape en autonomie avec une batterie de 51 kWh qui lui permet de revendiquer 400 km d’autonomie. Mais pour se rapprocher des 34000 euros de la Mini, il faudra sélectionner une e-208 e-Style affichée à 35900 euros en prix catalogue ( et à 34830 euros pour une commande en ligne sur Peugeot Store ). Seul bémol : à ce tarif, vous n’aurez pas la nouvelle motorisation de 156 ch mais l’ancien bloc de 136 ch seulement. Soit près de 50 ch de moins que la Mini Cooper E !

Bilan

Les prestations de cette nouvelle Mini Cooper E sont donc tout à fait honnêtes pour le prix, même si l’autonomie demeure mesurée. Attention toutefois : ceux qui veulent passer commande ont sans doute intérêt à le faire avant le 15 décembre 2023. Car la petite anglaise devrait sans doute perdre le bonus écologique en 2024, au moins tant que sa production ne reprendra pas en Angleterre.