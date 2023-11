Le Tesla Cybertruck le plus puissant sera plus cher que prévu

Des spéculations sur le Web alimentent les rumeurs selon lesquelles le prix de la version haut de gamme du Tesla Cybertruck avoisinerait les 100 000 dollars. Cette information provient de sources anonymes, mais suscite l’intérêt autour de ce pick-up qui a tendance à créer le buzz assez régulièrement.

Une version à trois moteurs surpuissante mais chère

D’après cette source confidentielle, le Tesla Cybertruck Tri-Motor serait disponible exclusivement en noir et présenterait un ensemble d’attributs exclusifs, dont des jantes de 22 pouces, des étriers de frein rouges, un système de suspension actif, des performances d’accélération accrues et une vitesse maximale supérieure. De plus, le modèle Cybertruck Tri-Motor Performance serait doté d’un mode Plaid, similaire à celui des Model S et Model X de Tesla.

Les performances devraient être très élevées : il serait question de moins de 3 secondes pour l’accélération de 0 à 100 km/h.

Il est important de noter qu’à l’origine, Elon Musk avait annoncé que le prix du Tesla Cybertruck débuterait à 39 900 dollars pour la version de base, à 49 900 dollars pour la version intermédiaire à deux moteurs, et à 69 900 dollars pour la version à trois moteurs. Cependant, Elon Musk a récemment laissé entendre que ces prix pourraient augmenter en raison de l’inflation. A près de 100.000 dollars, ce Cybertruck tri-motor serait donc 40 % plus cher qu’annoncé au départ.

Ces informations actuelles sont basées sur des rumeurs non confirmées, et il convient de les prendre avec prudence. Cependant, de nombreux observateurs estiment que cette hypothèse est crédible compte tenu de l’évolution du marché et de la demande croissante pour le Cybertruck.

Des clients auraient reçu des appels de Tesla leur indiquant le prix final de 98990 euros pour cette version, avec une option possible : l’autopilot, facturé 7000 dollars. A ce tarif, ce modèle serait alors plus cher aux Etats-Unis qu’un Model X Plaid, facturé 94.990 dollars.

Le Tesla Cybertruck a été dévoilé en novembre 2019 et suscite un grand intérêt parmi les amateurs de pick-up électriques. Son design futuriste, sa carrosserie en acier inoxydable ultra-résistant et son toit en verre blindé sont quelques-unes des caractéristiques qui le distinguent de la concurrence. Plus de 2 millions d’unités ont déjà été pré-commandées par des clients enthousiastes selon Tesla.