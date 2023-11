Le premier GTI Meeting de Wolfsburg aura bien lieu en juillet prochain

Wolfsburg, le siège de Volkswagen, a annoncé un événement majeur pour les amateurs de voitures sportives. La dernière semaine de juillet 2024 promet un rassemblement exceptionnel : le GTI Meeting, une légende parmi les rencontres automobiles, se déroulera dans l’enceinte du stade VfL Wolfsburg du 26 au 28 juillet. C’est une première, après une délocalisation forcée. La nouvelle était tombée en mars : le GTI Meeting était chassé de son fief et déplacé à Wolfsburg. L’édition 2024 sera donc totalement renouvelée, d’où le slogan : Coming home – reloaded !

Un programme renouvelé pour cette prochaine édition

Cette collaboration avec Autostadt garantit une organisation de qualité supérieure. Imelda Labbé, une personnalité clé au sein du Conseil d’Administration de Volkswagen en charge des ventes, du marketing, et de l’après-vente, a mis en lumière l’importance de cet événement : « L’acronyme GTI est une icône indiscutable. Au fil des années, le GTI Meeting a conquis une place de choix dans l’histoire de l’automobile. Wolfsburg, le cœur battant de VW, s’impose comme l’endroit idéal pour offrir à la communauté GTI une résidence digne de ce nom ! »

Depuis près de 50 ans, GTI incarne la sportivité, la dynamique et l’émotion. Il est donc tout à fait naturel que sa communauté de fans ne cesse de croître dans le monde entier. Les passionnés se réunissent au sein de clubs et partagent leurs connaissances sur les plateformes GTI. Par le passé, Wolfsburg a déjà été l’hôte de rassemblements officiels.

Jusqu’en 2022, la tradition voulait que le plus grand rassemblement GTI se tienne au bord du lac Wörthersee, en Autriche. Cependant, suite à l’annonce cette année de la municipalité de Maria Wörth de ne plus souhaiter accueillir cet événement annuel, le constructeur automobile allemand a saisi l’occasion pour rapatrier l’événement. Il est important de noter qu’en 2017 et 2018, Wolfsburg avait déjà accueilli des rassemblements GTI officiels, servant de complément idéal à l’événement autrichien.

En attendant l’année 2024, Volkswagen invite tous les passionnés à réserver ces dates et à se préparer pour une rencontre inoubliable. Au programme, il y aura des présentations, des spectacles et des surprises. Il ne fait aucun doute que le GTI Meeting 2024 à Wolfsburg deviendra l’événement de référence pour tous les amateurs de la marque allemande.