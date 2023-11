Voitures d’occasion : où faire les meilleures affaires ?

Les voitures d’occasion ont la cote auprès des Français jusqu’à ce jour, notamment parce qu’elles présentent de multiples avantages. Un véhicule de ce genre est relativement moins cher qu’un modèle équivalent sorti d’usine. On peut ainsi en profiter pour se procurer une auto récente, qualitative, peu kilométrée et bien équipée sans se ruiner. En passant par un vendeur de confiance, on ne risquera pas de repartir avec un véhicule en mauvais état et qui comporte des vices cachés. Une voiture d’occasion n’occasionne de surcroît des contraintes de délai de mise à disposition que rarement. Aussitôt la transaction finalisée, on peut récupérer le modèle convoité. Il faut aussi savoir que certains véhicules d’occasion peuvent être assurés au prix adapté. Mais où peut-on faire les meilleures affaires si l’on souhaite en faire l’acquisition ?

Faites le choix d’un mandataire auto pour l’achat de votre voiture d’occasion

Le marché français des véhicules d’occasion est particulièrement prolifique. Pratiquement tous les segments, toutes les marques et tous les modèles sortis officiellement y sont représentés. Il regroupe également de nombreux acteurs et offre, de ce fait, plusieurs options d’achat. Vous pouvez alors en profiter pour réaliser un achat judicieux. Quoi qu’il en soit, sachez que c’est auprès d’un mandataire auto que vous trouverez les bonnes occasions du marché. Vous pouvez alors passer par celui-ci si vous espérez faire une bonne affaire.

Un mandataire est plus exactement un négociant auto « multimarque ». Son catalogue est bien plus étoffé et diversifié que celui d’un concessionnaire, il est constitué d’un large panel de modèles de marques différentes. Ce vendeur acquiert régulièrement de grands lots de véhicules, là où il peut accéder à un grand choix de voitures d’occasion en Europe ou en France. Chaque fois qu’il s’approvisionne auprès de ses fournisseurs habituels, il négocie les prix de sorte qu’il puisse revendre les véhicules achetés à un prix défiant toute concurrence. Il a été constaté qu’un véhicule proposé par un tel acteur est jusqu’à 40 % moins cher qu’un même modèle vendu par un concessionnaire. Tous les véhicules qu’ils proposent dans son centre ont fait l’objet d’un contrôle, d’une révision et d’une fiabilisation des plus rigoureuses. Il offre plus de garanties sur ceux-ci.

Notez également qu’un mandataire auto prend en charge de toutes les démarches administratives liées à l’achat. Son but est bien sûr de vous proposer une automobile clé en main, qu’il peut livrer directement chez vous. Il peut même s’occuper de son immatriculation si vous le souhaitez.

Consultez les petites annonces en ligne des particuliers

L’achat auprès d’un particulier est avantageux en matière de coût et de choix. Un tel vendeur propose souvent un tarif plus attractif qu’un vendeur professionnel, et ce, pour de multiples raisons :

frais structurels réduits ou inexistants,

pas de marge bénéficiaire conséquente,

nécessité de vendre rapidement,

moins de frais de publicité…

Il faut aussi souligner que les bases de négociation sont relativement larges auprès de celui-ci. Qui plus est, si vous êtes à la recherche d’une version plus précise, vous aurez plus de chance de la trouver auprès de celui-ci. Le marché des particuliers offre bien entendu davantage de choix que celui des vendeurs pro. Si vous désirez faire une bonne affaire auprès d’un vendeur non professionnel, alors vous n’avez qu’à consulter les petites annonces en ligne sur des sites spécialisés.

Cependant, vous devez être très vigilant puisqu’il existe des particuliers peu scrupuleux. Quand vous lisez une annonce, vérifiez que les photos et les descriptifs utilisés ne sont pas dupliqués. Dans le cas où cette annonce serait déjà sur d’autres plateformes avec des identités différentes, passez votre chemin ! Faites également l’impasse sur les vendeurs qui demandent le versement d’un acompte. Par ailleurs, méfiez-vous des véhicules d’occasion vendus largement en dessous de leur cote Argus ou des modèles surestimés de façon injustifiée. Il est aussi conseillé de passer au crible les descriptions en vue d’en évaluer la véracité. Veuillez alors les comparer avec l’offre de la marque elle-même tout en vous renseignant auprès des concessionnaires.

Avant d’acheter une voiture d’occasion à un particulier, prenez le temps de l’ausculter sous toutes les coutures (vérifications intérieures, extérieures, essai sur route…), le modèle convoité. Vérifiez que le vendeur dispose de tous les éléments vous permettant de reconstituer son historique. Si vous n’y connaissez pas grand-chose en mécanique auto, faites-vous aider par un mécanicien chevronné.

Rendez-vous chez les concessionnaires locaux

Acheter un véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire local, c’est faire le choix de la tranquillité d’esprit et profiter d’une transaction sans déconvenue. Un tel acteur ne propose que de bonnes occasions : la qualité ainsi que la fiabilité de ses véhicules de première ou de seconde main ont été évaluées méticuleusement par une équipe d’experts. Certains des modèles de son catalogue ont même été fiabilisés et remis à neufs en amont. D’ailleurs, un concessionnaire local ne s’approvisionne qu’auprès de fournisseurs de confiance.

Les garanties dont bénéficient les voitures en concession sont étendues et les occasions les plus récentes sont vendues avec une garantie constructeur en cours de validité. Un concessionnaire s’assure que vous repartiez au volant d’une automobile en parfait état. En cas de litige, vous obtenez réparation auprès d’un professionnel ayant pignon sur rue. L’autre avantage de passer par cet acteur tient aux différentes options de financement qu’il propose à ses clients : crédit, leasing, reprise, etc. Son objectif consiste à vous permettre de faciliter votre acquisition.

Envisagez le leasing auto

Dans le cas d’un leasing auto, aussi appelé location avec option d’achat (LOA), vous disposez de la voiture de votre choix pendant une durée de 1 à 6 ans. Jusqu’à l’expiration du bail, vous êtes tenu de vous acquitter d’un loyer mensuel et de respecter le forfait kilométrique indiqué dans votre contrat. Vous pouvez inclure dans ce dernier des services optionnels selon vos besoins et votre budget : entretien, maintenance, assurance auto, etc. Au terme de votre engagement contractuel, deux options s’offrent à vous.

La première consiste à restituer le véhicule que vous avez loué à l’agence. Vous pouvez ensuite souscrire un nouveau contrat afin de bénéficier d’une autre voiture si vous le souhaitez. La seconde consiste quant à elle à lever l’option d’achat. Cela implique le paiement de la différence entre le montant total des loyers déjà réglés et la valeur de l’auto, telle qu’indiquée dans le contrat. Une fois cette différence réglée, vous devenez le propriétaire légal de la voiture.

La LOA peut se faire sans apport et les mensualités sont relativement réduites. Toutefois, l’agence exige un dépôt de garantie au moment de la signature du bail. Il vous sera rendu intégralement à l’issue de votre engagement à condition que le véhicule loué ne doive faire l’objet d’aucune opération de remise en état.

Visitez les ventes aux enchères automobiles locales

Les ventes aux enchères automobiles locales constituent une véritable aubaine si vous souhaitez mettre la main sur un véhicule vraiment bon marché. Une grande variété d’automobiles y est proposée. Celles-ci proviennent notamment de saisies, de liquidations, de reprises ou de successions. Parmi celles-ci, vous pouvez trouver des modèles rares ou de collection.

Dans tous les cas, les prix de départ sont souvent très bas, ce qui peut vous permettre de faire des affaires incroyables. Cependant, cette option n’est pas sans risque. Les modèles vendus aux enchères peuvent ne pas avoir été inspectés en détail et vous ne pouvez ni les faire expertiser ni de les essayer. Il faut alors être prudent et bien vous renseigner sur l’historique du véhicule qui vous intéresse, sur son état, sur sa valeur. Les ventes aux enchères automobiles locales peuvent aussi être très compétitives.