Acheter une voiture d’occasion à un particulier : bon plan ou risqué ?

Acheter une voiture chez un particulier

Avec des voitures neuves de plus en plus chères, le marché de l’occasion se porte bien. L’âge moyen des voitures en France est de 11 ans : les voitures d’occasion sont de plus en plus prisées.

Pour faire une bonne affaire, il peut être tentant d’acheter sa voiture à un particulier. Est-ce plus risqué ou un bon plan ? Nous faisons le point.

L’historique avant tout

Que vous achetiez une voiture d’occasion chez un professionnel ou un particulier, vous devez vous intéresser à son historique. La première des choses est de savoir le nombre de propriétaires précédents. Plus il y en a, et plus vous risquez évidemment d’avoir du mal à avoir toutes les informations.

Une première main est une voiture revendue par un particulier qui l’a achetée neuve, ou par un professionnel suite à une reprise. Acheter une première main à un particulier présente peu de risques, car ce dernier connait l’historique et peut même vous produire la facture d’achat de la voiture. Vous verrez ainsi qui a conduit la voiture, et vous pourrez avoir la réponse à toutes vos questions concernant d’éventuels accidents ou passages en carrosserie, problèmes mécaniques et autres. Un particulier qui vend une première main pourra vous fournir le carnet d’entretien et les factures, vous saurez exactement les détails de l’historique du véhicule.

Dans le cas de la première main achetée chez un professionnel, les choses sont déjà différentes : vous ne connaitrez pas l’identité du conducteur qui disposait du véhicule, et vous n’aurez pas non plus accès à toutes les factures. Un professionnel vendra certes avec sa garantie et un entretien à jour, mais ne vous donnera pas les factures d’entretien précédentes. Il n’est pas rare de trouver des infos sur des documents restés dans la boite à gants : regardez ce qui traine si le professionnel vous laisse la voiture pour un essai routier.

Pour le cas d’une deuxième main ou plus, le particulier vendeur ne pourra pas attester de l’historique complet. S’il a acheté la voiture chez un professionnel et vous produit la facture, vous aurez des informations rassurantes. En revanche si le particulier vend une troisième main et n’a aucune info sur le passé de la voiture, ni les factures précédentes, alors méfiance. Les particuliers qui font de la mécanique à la maison n’ont pas les factures d’entretien, ce qui crée des trous dans l’historique. Notre conseil : évitez d’acheter une voiture sans garantie et sans les factures qui prouvent l’entretien régulier et le remplacement des pièces importantes au fil des ans. Cela vous permettra aussi de suivre l’évolution normale du kilométrage de la voiture.

Du côté des professionnels, ils seront dans l’obligation de devoir vous informer si la voiture a déjà été accidentée ou non. Et l’entretien devant être à jour, les opérations d’entretien correspondant au kilométrage du véhicule devront avoir été faites. S’ils n’ont pas les éléments ou traces par exemple sur un remplacement de courroie de distribution, ils seront tenus de le faire avant la vente.

Acheter chez un particulier pour mieux négocier ?

Concernant les tarifs, les particuliers revendent généralement à de meilleurs prix que les professionnels. Ce qui semble logique et même nécessaire : chez un particulier vous n’aurez pas forcément un entretien à jour, des pneus neufs, ni un nettoyage complet du véhicule intérieur et extérieur, avant livraison. Et ne parlons pas des petites réparations carrosserie éventuelles, ni des démarches administratives…

Une voiture vendue par un particulier DOIT être vendue moins cher que celle vendue par une concession ou un professionnel. D’autant plus si elle est vendue sans aucune garantie en cours.

Malheureusement certains particuliers rêvent un peu trop et affichent des tarifs élevés, trop élevés. Même si une négociation est généralement possible, il sera plus simple de faire une bonne affaire en partant au départ d’un prix réaliste.

En partant d’un bon prix et en négociant, il vous sera possible d’obtenir un prix que vous n’auriez jamais eu chez un professionnel.

Cependant, les livraisons en baisse sur les voitures neuves font grimper de façon surréaliste les prix de l’occasion, notamment pour les voitures récentes. Ce qui se répercute sur les prix, aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers. Avec des délais de revente raccourci, vous aurez moins d’opportunité de négociation…Il faudra donc être rapide pour dénicher la perle et doubler vos concurrents.

Conclusion : soyez ouvert…et rapide !

Pour faire de bonnes affaires, il vous faudra être rapide, le premier sur le coup. Pour une première main, autant l’acheter au meilleur prix chez un particulier et repartir avec le dossier complet de factures. Ce qui sera encore valable pour une seconde main, au-delà il faudra être vigilant. Vous aurez une garantie et davantage de tranquilité d’esprit pour une voiture de troisième main et plus chez un professionnel.

Si vous souhaitez en savoir plus et bénéficier de tous nos conseils, découvrez notre formation vidéo Roulez Gratuitement.