Ford arrête la Fiesta : une hérésie ?

Ford Fiesta 2021

Alors que les automobilistes déplorent la hausse continue des prix des voitures neuves, les constructeurs délaissent de plus en plus le segment des citadines. Une érosion du marché qui tend à s’accélérer, avec la disparition des voitures les moins chères. Ford vient donc de confirmer que la Fiesta serait arrêtée en 2023 : rien de bien nouveau puisqu’elle n’est même pas proposée au configurateur pour le marché français !

Il s’agit pourtant d’un best-seller, dont l’histoire a débuté en 1976. Moins de quarante ans plus tard, le sort de cette citadine qui aura motorisé de nombreux foyers est donc scellé.

Les disparitions de citadines s’enchainent

Ces dernières années, Ford n’est pas le seul à tailler dans ses gammes pour réduire le nombre de modèles, tout en privilégiant les SUV….

Peugeot vient d’arrêter la petite 108, Citroën la C1, Audi ne renouvellera pas son A1 Sportback, Smart a également abandonné les Fortwo et Forfour, Skoda la Citigo, Seat la petite Mii…

Après un arrêt progressif d’un grand nombre de modèles du segment A, c’est le segment B qui commence à être touché. On comprend mieux la décision d’Audi étant donné que ses rivaux Mercedes et BMW ne proposent pas de gamme qui débute sur ce segment. En revanche Ford jette un pavé dans la mare : c’est le premier constructeur généraliste qui abandonne sur le segment des citadines polyvalentes.

Cette décision a de quoi surprendre, étant donné que les volumes demeurent encore élevés pour ce type de modèles. Mais les évolutions vont se poursuivre, la faute à la réglementation…

L’arrivée des normes Euro 7 pointée du doigt

De nombreux constructeurs accusent l’arrivée des normes Euro 7, qui vont entrainer une hausse du prix des modèles en raison d’une dépollution plus onéreuse. Cette hausse de prix ne joue pas en la faveur des petites voitures, qui sont paradoxalement les plus légères et les moins énergivores…

Autre tendance : l’électrification. Le développement du marché des voitures électriques est actuellement surtout ciblé sur des modèles des segments C et D. Avec des prix conséquents, plus compatibles avec le pouvoir d’achat des ménages les plus aisés.

Troisième cause : le succès des SUV. Du côté de Ford, on privilégie en effet le développement des SUV. Le petit Ford Puma rencontre un réel succès, et se vend bien plus cher que ne se vendait la Fiesta à la belle époque. Avec de meilleures marges, ce modèle intéresse donc davantage Ford qui mise beaucoup sur sa nouvelle poule aux oeufs d’or.

On ne peut que regretter cette évolution, qui fait encore grimper les prix d’accès aux voitures neuves. Voilà qui pénalise de nombreux ménages, qui n’ont plus les moyens d’envisager du neuf. Et comme les ventes de voitures neuves reculent, les voitures d’occasion sont aussi de plus en plus chères.