L’Alfa Romeo Stelvio s’offre un facelift pour 2023

Alfa Romeo Stelvio Competizione

Avec 6 ans de carrière au compteur, le SUV Alfa Romeo Stelvio se voit offrir un nouveau regard mais aussi d’autres nouveautés pour le millésime MY23. Une mise à jour qui le rapproche un peu plus du dernier né de la marque, le Tonale.

Les changements visibles à l’extérieur du Stelvio

Première nouveauté bien visible : les nouveaux projecteurs matriciels adaptatifs Full-LED avec un style » 3+3″. Même si ces blocs restent imposants, leur fond noir et la nouvelle signature lumineuse apportent une certaine modernité par rapport aux anciens phares. Adaptative Front Lighting System, clignotants dynamiques : le design s’accompagne des dernières technologies tendance. A l’arrière également, les feux évoluent avec une finition noir brillant, des LED et du verre fumé…

Même si cela semble plus subtil, la calandre Trilobo a aussi été revisitée, et les projecteurs anti-brouillard individuels sont devenus superflus et disparaissent.

Un tableau de bord numérique

Comme le veut là aussi la tendance, le Stelvio se dote d’un nouvel écran TFT 12,3″ pour l’instrumentation. Le conducteur pourra le personnaliser avec 3 paramétrages de présentation : Evolved, Relax et Heritage. Les services Alfa Connect permettront de réaliser les mises à jour Over the Air, alors que My Remote autorisera le contrôle de certaines fonctions à distance.

Autre nouveauté : l’arrivée de la technologie NFT pour Non-Fungible-Token, comme sur le Tonale. Un moyen crypté et inviolable qui évitera que le kilométrage et toute opération d’entretien enregistrée sur le véhicule ne soit trafiquée. Ce qui garantira une meilleure traçabilité sur un Stelvio MY23 !

Peu d’évolutions en offre moteurs

Les acheteurs seront sans doute déçus par l’absence de motorisation hybride rechargeable, visiblement incompatible avec cette plate-forme italienne mise au point avant la fusion avec PSA.

Il faudra donc se contenter soit du moteur diesel de 160 ch en propulsion arrière proposé sur l’ensemble des finitions, ou encore des diesel de 210 ch et essence de 280 ch tous deux proposés avec transmission intégrale et technologie Q4.

Nouveauté au programme dans la gamme, la série limitée Competizione avec une peinture mate Gris Moon Light inédite, des jantes 21″, des étriers de freins rouges, mais aussi en série une sellerie cuir noir fin avec surpiqûres rouges, et le système audio Harman/Kardon.

Pas de quoi au final permettre au Stelvio de sortir de la confidentialité des ventes dans laquelle il est tombé…

