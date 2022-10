Assurance tous risques ou au tiers : que choisir ?

On ne le rappelle jamais assez : l’assurance auto est non seulement obligatoire légalement, mais aussi très utile en cas de sinistre. Contre une cotisation mensuelle ou annuelle, votre voiture mais aussi vos passagers et vous même serez couverts en cas d’accident.

Si vous appelez pour souscrire un nouveau contrat, un assureur auto vous proposera plusieurs tarifs avec des niveaux de couverture différents. Les deux grands types de contrats sont l’assurance au tiers et l’assurance tous risques, tous deux avec des variantes selon les compagnies, comme par exemple pour l’assurance auto Leocare.

Quel type de formule choisir ? Comment s’y retrouver ? Vaut-il mieux dépenser plus ou au contraire faire des économies tous les mois Voici nos conseils pour mieux choisir.

L’assurance au tiers, une formule économique

Alors que le budget des automobilistes flambe, avec des tarifs de voitures neuves et d’occasion en forte hausse, tout comme les prix des carburants, faire des économies sur son assurance auto peut sembler tentant.

La formule d’assurance la plus attractive en tarif est l’assurance auto obligatoire ou au tiers. Celle-ci va couvrir les dommages occasionnées à un tiers si vous avez un accident dont vous êtes identifié comme conducteur responsable. Cela signifie que si par exemple vous grillez un feu rouge et causez un accident avec une autre voiture, les réparations de cette voiture seront couverte par votre assurance. Mais les réparations de votre propre voiture resteront à votre charge…

Avec une assurance au tiers, il faut donc être impérativement un bon conducteur, pour éviter d’avoir un accident où on se retrouve responsable. La perte de contrôle d’une voiture reste toujours possible avec une mauvaise adhérence causée par la météo ou la chaussée en mauvais état…

Cette formule d’assurance au tiers peut convenir aux bons conducteurs, pourtant ces derniers seront ceux qui peuvent bénéficier d’une assurance tous risques au meilleur prix !

Car en France, le montant de votre prime d’assurance dépend du fameux système de bonus-malus.

Si vous êtes malussé, l’assurance au tiers pourra être la seule formule proposée par un assureur, qui ne voudra pas forcément prendre le risque de vous couvrir davantage.

Une assurance au tiers peut s’accompagner ou non d’une couverture de certains risques comme l’incendie, le bris de glace ou le vol. Cela va dépendre des compagnies d’assurance, et des formules proposées.

Pour limiter les risques de perte financière, il sera donc conseillé de ne pas opter pour une formule au tiers pour une voiture dont la valeur est importante.

L’assurance tous risques, la couverture la plus complète

Contrairement à l’assurance au tiers, la formule tous risques va couvrir les dommages de votre véhicule même si vous êtes responsable de l’accident.

Si votre voiture a une valeur financière élevée, bien l’assurer est indispensable. Car en cas d’accident, le coût des réparations peut se chiffrer à plusieurs milliers d’euros, voire la valeur totale de la voiture si elle est déclarée non réparable.

Une assurance tous risques apporte donc un niveau de sécurité rassurant, avec un grand nombre de risques qui sont couverts : accidents, vol, incendie, vandalisme, bris de glace, catastrophes naturelles, mais aussi assistance en cas de panne, ou encore assistance juridique.

Le tarif d’une assurance tous risques est logiquement plus conséquent qu’une assurance au tiers : il varie en effet et en moyenne du simple au double pour le même conducteur, véhicule et adresse de résidence.

Cette formule est conseillée pour les voitures d’une certaine valeur, mais aussi quand vous pouvez vous le permettre. En cas de problème, quel qu’il soit, vous serez ainsi correctement couvert et remboursé.

Le prix de cette formule pourra baisser avec des forfaits kilométriques annuels limités, ou encore en augmentant le montant de la franchise en cas de sinistre. Il vous sera aussi possible de faire des économies en optant pour un modèle qui ne soit pas surpuissant mais économique, et en faisant évoluer votre bonus à la hausse jusqu’au fameux 50 % de bonus. La clé : rouler prudemment, pour éviter de causer le moindre accident…