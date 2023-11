Peugeot e-208 e-Style 2023 : la bonne affaire ?

Peugeot e-208 e-Style 2023

Fraichement débarquée au configurateur, la nouvelle Peugeot 208 est déjà proposée dans une série spéciale exclusivement proposée en électrique. Cette Peugeot e-208 e-Style 2023 se distingue par son niveau d’équipement, et aussi par sa motorisation 100 kW, 136 ch, issue de la précédente version.

Ancienne motorisation et équipement enrichi au programme

Dans la gamme électrique Peugeot, la e-208 Active est la moins chère de toutes. Mais même en entrée de gamme, celle-ci dispose de la nouvelle motorisation de 115 kW ( 156 ch ) avec une batterie de 51 kWh. Peugeot facture ce premier niveau à 34250 euros.

L’alternative e-208 e-Style est très proche en prix, à 34830 euros. Le point faible de cette série est de cantonner le niveau de puissance aux 136 ch de l’ancienne motorisation. Mais ce n’est pas tout : son autonomie est annoncée à 361 km, alors que la version Active est plus généreuse dans ce domaine avec 410 km.

C’est l’équipement qui prime sur cette série spéciale avec de série : Jantes Alliage 16″ NOMA diamantées Biton Noir Orbital avec vernis brillant + Kit anti-crevaison, aide au stationnement avant et arrière, sellerie tissu CASUAL LOMSA embossé, accompagnement TEP Isabella, tri-matière LOMSA et surpiqûres Quartz,

Navigation 3D Connectée avec reconnaissance vocale écran tactile capacitif 7 », Air conditionné automatique monozone, Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, et vitres arrière surteintées.

La présentation profite également de la calandre avec des motifs couleur carrosserie, comme sur une version Allure.

Bilan : l’équipement ou l’autonomie ?

Cette nouvelle Peugeot e-208 e-Style mise donc sur son niveau d’équipement pour séduire. Mais ne soyons pas dupes : elle existe surtout pour écouler les stocks de l’ancienne motorisation de 136 ch. Si vous voulez vous offrir la nouvelle motorisation avec un bon niveau d’équipement, il faudra basculer sur une version Allure 156 ch facturée 36280 euros. Pour 1450 euros de plus seulement, vous pouvez avoir une motorisation plus puissante, une meilleure autonomie, et aussi certains équipements en plus comme le Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute 10 » numérique. Nous sommes donc plus favorables à cette version, et la revente de la dernière motorisation sera plus simple dans les années à venir. En revanche si vous optez pour de la location longue durée et que l’autonomie n’est pas le critère principal, alors cette e-208 e-Style reste un choix intéressant.