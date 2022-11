Ferrari Vision : le concept car pour Gran Turismo

C’est une première pour Ferrari : la firme de Maranello dévoile un concept-car virtuel, destiné au jeu vidéo Gran Turismo 7 !

Et s’il s’agit d’un concept virtuel, une étude de style à l’échelle 1 a bien été réalisée et sera exposée au Musée Ferrari de Maranello du 15 décembre 2022 à mars 2023.

Cette hypercar au design futuriste est une monoplace, qui fait la part belle à l’aérodynamisme avec toutefois des références aux Prototypes Ferrari des années 1960 et 1970.

Présentée par Polyphony Digital et Ferrari lors de la finale GT World Series 2022, la Ferrari Vision sera disponible dans Gran Turismo 7 à partir du 23 décembre 2022. Un joli cadeau de noël pour les gamers !

Une configuration mécanique très poussée

La Ferrari Vision Gran Turismo dispose du moteur V6 de la Ferrari 499P, mais avec une configuration encore plus rageuse. Le niveau de puissance annoncé est ainsi de 1030 ch, avec une puissance maximale délivrée à 9000 tr/min. Ce haut niveau de puissance est complété par trois moteurs électriques, d’une puissance totale de 326 ch. Un moteur électrique est placé sur l’essieu arrière, et deux moteurs électriques sont implantés sur chacune des roues avant. Le son du moteur V6 a été particulièrement travaillé, pour transmettre des sensations et des émotions aux joueurs.

Cette hypercar présente un centre de gravité très réduit, et une répartition des masses parfaite. Elle dispose donc de la transmission intégrale, et d’une suspension élasto-kinématique. De quoi en faire un engin démoniaque sur la piste…

Il faut en effet une suspension adaptée pour plaquer les roues sur le bitume, condition sine qua none pour que le couple de 1100 Nm distribué sur les roues arrière puisse assurer une motricité adéquate.

L’hybridation permet de gérer des stratégies de boost électrique et de récupération d’énergie, développées en Formule 1 !

Une célébration est identifiée sur ce concept : le numéro 75 inscrit sur les flancs correspond à la célébration du 75ème anniversaire de la sortie d’usine de la 125 S en 1947, la première voiture de course Ferrari.

Ferrari Vision

