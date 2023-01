MÉGANE R.S. Ultime : le début de la fin, en série limitée

MÉGANE R.S. Ultime

La saga Renault Sport s’achève cette année : une triste nouvelle, plus de 40 ans après la création de Renault Sport. Comme l’actuelle Clio n’a jamais été déclinée en RS ( la finition RS Line ne compte pas ), c’est donc la seule Mégane R.S actuelle survivante qui va pouvoir bénéficier des adieux du public.

Pour célébrer ce départ dignement, Renault nous a concocté une série limitée à 1976 exemplaires de sa sportive. Un chiffre qui fait logiquement référence à l’année de création de Renault Sport.

Cette série va venir remplacer les versions actuelles de la Mégane R.S : autant dire que c’est le début de la fin !

Pas d’évolution moteur pour cet adieu

On pourra le regretter, mais les motoristes Renault n’auront pas pris le temps de faire évoluer la puissance du 4 cylindres 2 L turbocompressé. Il faudra donc se contenter de la définition de la Mégane R.S. Trophy, avec la puissance de 300 ch, la boîte automatique à double embrayage EDC, ainsi que le différentiel mécanique Torsen. Elle reprend aussi le châssis Cup rabaissé, les roues arrière directionnelles 4CONTROL, et bien entendu le train avant à pivots indépendants.

Seule particularité : les jantes alliage 19″ sont chaussées avec des pneumatiques semi-slicks Bridgestone Potenza S007 développés pour Mégane R.S. Trophy-R !

De quoi exploiter les performances déjà sympathiques, avec par exemple un 0 à 100 km/h effectué en 5,7 s.

LAME F1 AVEC STRIPPING ULTIME

La présentation spécifique de cette ULTIME série

C’est donc sur l’esthétique que se concentrent les particularités de cette Mégane R.S Ultime. Commençons par la palette de teintes : quatre couleurs sont proposées. Les clients auront le choix entre le Jaune Sirius, le Noir étoile, le blanc nacré, et le orange tonic. Pour attirer les regards, la carrosserie est agrémentée de stickers noir mat qu’on retrouve sur le capot, le bouclier arrière, les portes, les ailes, et le toit si vous ne cochez pas l’option toit ouvrant.

Autre changement : de nombreux éléments qui sont ici en noir, comme les poignées de portes, les logos, le diffuseur arrière, la lame F1 du bouclier avant, ou encore les rétroviseurs. Comme le montre la photo ci-dessus, la lame F1 est aussi siglée ULTIME. De quoi bien faire ressortit l’aspect collector de cette édition.

A l’intérieur, les sièges baquets Recaro au revêtement en Alcantara noir titane sont montés de série. Et l’élément majeur sera sans conteste la plaque métallique numérotée et signée par Laurent Hurgon, le pilote essayeur et metteur au point de la Mégane R.S. C’est lui qui a signé les records du modèle enregistrés au Nürburgring, à Suzuka et à Spa-Francorchamps. Une attention spécifique sympathique pour le pilote qui a travaillé pendant 15 ans sur ce modèle.

Présentée au Japon lors du Tokyo Auto Salon le 13 janvier 2023, cette série limitée sera commercialisée au printemps 2023. Il nous manque encore une donnée : son prix !

