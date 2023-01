DS : toutes les nouveautés 2023-2024

La marque premium DS Automobiles a un planning léger en 2023, et plus chargé pour la suite. En effet la marque a annoncé qu’à partir de 2024, toutes les nouvelles DS seront 100 % électriques et feront l’impasse sur le thermique. Un virage à 180 degrés, qui concernera les nouveaux modèles à venir. La gamme actuelle continuera sa carrière avec les motorisations thermiques, et notamment hybrides rechargeables.

Nouvelle DS 4 Cross

DS 4 : nouvelles motorisations

Apparue en 2022, la deuxième génération de la compacte premium est de retour. Et elle va prochainement s’offrir de nouvelles motorisations. A commencer par une inédite version 100 % électrique ! Cette DS 4 E-TENSE est annoncée pour 2024. Elle ne se contentera probablement pas du moteur électrique de 156 ch qu’on va retrouver cette année sur tous les modèles électriques Stellantis, de Jeep à Opel en passant par Peugeot. Même chose pour l’autonomie, qui pourrait elle aussi bénéficier d’une batterie plus conséquente que celle de 54 kW d’une Peugeot e-308.

Autre nouveauté : l’arrivée de la motorisation MHEV basée sur le 3 cylindres Puretech. Celle-ci arrivera dans les prochains mois, ainsi que sur la DS 3 ( voir ci-dessous ).

La nouvelle DS 3

DS 3 restylée et nouvelle motorisation hybride

Lors de son restyling, le SUV DS 3 a perdu son patronyme Crossback, dans la foulée du DS 7. Cette nouvelle version est lancée en ce début d’année 2023, avec au programme quelques retouches esthétiques, et une mise à jour de la version électrique E-Tense. Celle-ci passe à 156 ch de puissance et voit son autonomie progresser à 402 km avec l’arrivée d’une batterie de 54 kW.

La nouvelle motorisation hybride de 136 ch sera également déployée sur la DS 3, la date n’est pas connue mais ce sera au plus tard en 2024. Cette motorisation 3 cylindres « EB » de troisième génération adopte le cycle Miller et une hybridation 48V, avec un petit moteur électrique couplé à la boite de vitesses à double embrayage. Elle devrait remplacer à court terme la version Puretech 130 ch en boite automatique.

La prochaine génération de DS 3 sera exclusivement électrique, sans doute en 2026. Celle-ci sera alors plus grande que le modèle actuel d’une bonne quinzaine de centimètres.

Le concept DS Aero Sport Lounge pourrait préfigurer un futur DS 6

DS 5 ou DS 6 : un nouveau modèle inédit

DS prépare un modèle inédit dans la gamme, nom de code D85. Etant prévu pour fin 2024, ce sera donc très certainement la première DS exclusivement disponible en motorisation électrique. Le nom définitif n’est pas encore connu, mais il pourrait s’agir de DS 5 ou DS 6. Autre inconnue : la silhouette de ce nouveau modèle. Certaines rumeurs parlent d’un crossover coupé, d’autres d’un coupé 4 portes. A moins que ce ne soit un mélange des genres façon Citroën C5 X ou Peugeot 408 !