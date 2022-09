Nouvelle DS 3 : un restyling à minima

Nouvelle DS 3

La DS 3 Crossback n’est plus : comme le SUV DS 7 lors de son restyling, le petit crossover urbain se dénomme désormais simplement DS 3.

Cette nouvelle DS 3 sonne donc le retour de l’appellation de la première DS 3, qui avait connu le succès et avait lancé le label DS, avant même que cela devienne une marque à part entière.

Ce qui change sur la nouvelle DS 3

Esthétiquement, on ne parlera pas de révolution pour cette DS 3 nouvelle mouture. On se doutait que le bouclier allait accueillir les guides de lumières comme sur DS 7. Les projecteurs avant sont légèrement redessinés, avec un système à LED de série. En option, les clients peuvent opter pour les DS MATRIX LED VISION.

Les designers ont également redessiné la calandre et le bouclier avant, en optimisant l’aérodynamisme. Pas de quoi dénaturer le look de ce crossover, qu’on reconnaitra toujours.

A l’arrière, seuls des détails évoluent, comme le jonc noir brillant et non plus chromé…ou encore le lettrage DS AUTOMOBILES, avec des lettres en inox poli qui sont « découpées et enchâssées unitairement dans l’enjoliveur ».

Sept teintes de carrosserie sont proposées, dont deux nouvelles couleurs : gris laqué et Rouge Diva, une teinte tri-couche exclusive.

On termine avec un incontournable des restyling : de nouvelles jantes alliage, en 17″ ou 18″.

DS a également revu certains détails de l’intérieur, avec par exemple un nouveau volant, et un nouvel écran central 10,3 pouces haute-définition sur toutes les versions. Celui-ci permet d’afficher le système d’info-divertissement DS IRIS SYSTEM, ou encore le système d’aide au stationnement avec caméras à 360 degrés.

Une DS 3 E Tense électrique désormais plus puissante

Bonne nouvelle : la version électrique gagne des Watts, avec une puissance portée à 115 kW, soit 156 ch. C’est 20 ch de plus que le modèle sortant.

Autre point positif : la nouvelle batterie de 54 kWh permet d’afficher une autonomie qui dépasse tout juste les 400 km en cycle WLTP, avec 402 km. Sur une borne rapide en courant continu, DS annonce le temps de charge de 0 à 80 % en 25 minutes.

En courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW permet de recharger l’intégralité de la batterie en 5 heures.

Cette version E Tense inaugure aussi des pneumatiques Tall & Narrow Classe A+, plus efficients. Ce qui fait aussi baisser la garde au sol de 10 %. Ces changements ainsi que la nouvelle face avant et les jantes retravaillées ont permis de gagner 7,6 % sur le SCx.

Les commandes bientôt ouvertes

Toujours produite à Poissy dans les Yvelines, la nouvelle DS 3 joue la carte du made in France avec son nouveau moteur électrique produit à Trémery-Metz, ou sa batterie assemblée à Poissy. Les prix de la nouvelle DS 3 sont déjà connus et débutent à 30100 euros avec le petit moteur 3 cylindres Puretech 100 ch et la finition Bastille. La motorisation essence est aussi proposée en 130 ch avec boite automatique, mais la version 155 ch n’est pas proposée.

En diesel, une seule offre : le 1.5 BlueHDI 130 ch, également en boîte automatique.

DS conserve les finitions connues : Bastille, Opera, Performance Line et Performance Line+.

Nouvelle DS 3 PureTech 100 Manuel : à partir de 30 100 euros

Nouvelle DS 3 PureTech 130 Automatique : à partir de 33 100 euros

Nouvelle DS 3 BlueHDi 130 Automatique : à partir de 34 700 euros

Nouvelle DS 3 E-TENSE : à partir de 41 700 euros

Il ne sera pas facile de négocier des remises : celles-ci sont limitées chez DS, et le contexte actuel de pénurie de composants et de délais à rallonge ne facilite pas les choses.

