Comment bien choisir son Volkswagen Caddy d’occasion ?

Le Volkswagen Caddy est un véhicule utilitaire, mais également décliné en ludospace, la version familiale. Ce type de véhicule est axé sur le volume à bord, mais aussi sur la longévité avec une fiabilité poussée pour faire face à des utilisations professionnelles soutenues.

Voici les versions correspondant à la dernière génération du Caddy, ainsi qu’à la précédente, et les plus recommandables.

Volkswagen Caddy 4 : de 2015 à 2020

Ce modèle lancé en 2015 est un profond restyling de la précédente génération. On peut en trouver en 5 mais aussi en 7 places, avec des longueurs différentes. La version Maxi culmine ainsi à 4,88 m de long, contre 4,40 m pour la version standard.

Les motorisations des Volkswagen Caddy d’occasion font la part belle au diesel avec les éternels TDI, mais on trouve facilement des Caddy motorisés par le 1.4 TSI de 125 ch. Un bon moyen d’acquérir un exemplaire Crit’Air 1, qui sera donc éligible pendant de longues années dans les ZFE…

En diesel, le 2.0 TDI est souvent limité en puissance, avec 75 ch, 102 ch, voire 122 ch. La version TDI 150 DSG6 est plus rare. Essayez d’opter si possible pour le 122 ch, agréable et facile à dénicher.

Pour ceux qui cherchent l’expérience de la van life, le Caddy Beach est un très bon tremplin, à des tarifs raisonnables. Ce modèle combine ainsi la voiture pour tous les jours, et le camping car de poche qui accède à tous les parkings.

Le Caddy est donc une alternative au monospace Touran, qui se démarque par ses portes arrière coulissantes, son énorme coffre et ses prix plus abordables.

nouveau Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy 5 : depuis 2020

L’actuelle génération va encore plus loin dans tous les domaines : on peut même trouver en neuf la version California en longueur Maxi et transmission intégrale, autour de 50.000 euros. Une version homologuée VASP, qui permet de bénéficier d’une voiture 5 places mais aussi d’un petit van pour aller camper !

Volkswagen a bien compris les attentes des clients, et décline ainsi le potentiel d’un Combi California sur ce plus petit format.

De manière générale cette nouvelle série a fortement progressé, notamment dans les technologies embarquées comme nous allons le voir.

Du côté des motorisations, cette cinquième génération du Caddy propose toujours le choix entre blocs essence et diesel.

En diesel, le 2.0 TDI 102 ch est toujours de la partie, secondé à nouveau par le 122 ch. Des blocs connus, et fiables surtout avec la boite manuelle.

Du côté des moteurs essence, le nouveau 1.5 TSI est proposé avec une puissance de 114 ch, soit en boite manuelle à 6 rapports soit en boite double embrayage DSG7. Cela en fait une alternative au diesel, mais avec une consommation plus conséquente. A privilégier pour les petits rouleurs.

La version Life est très répandue, et se montre bien équipée avec des options souvent cochées. Ce qui donne une dotation avec par exemple les jantes alliage 16”, la caméra de recul, le volant cuir, l’Autoradio « Composition » avec écran tactile 8,25″ 6HP + 2 USB type C + DAB, le détecteur de fatigue, le détecteur de pluie, l’aide au stationnement et même le régulateur de vitesse adaptatif !

Ce Caddy de dernière génération est apprécié, mais n’est pas encore ultra diffusé en occasion. Il vous faudra donc prendre le temps de trouver la perle rare, à moins de commander un exemplaire neuf…